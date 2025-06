Como ativar o Modo seguro em mensagens no TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok oferece vários recursos de privacidade e segurança. Um deles é o Modo seguro nas mensagens diretas.

Publicidade

Após ativá-lo, as mensagens que podem ter sido enviadas de fontes inseguras serão mostradas na área de solicitações filtradas até que você escolha respondê-las ou não.

Veja como ativar isso no seu perfil! 🙂

Com o app aberto no seu iPhone/iPad, toque na aba “Perfil”, vá até os três risquinhos (no canto superior direito) e escolha “Configurações e privacidade”.

Publicidade

Acesse “Privacidade”, depois “Mensagens diretas” e marque a opção “Modo seguro”.

A rede social informa que, assim, você não será notificado sobre as novas solicitações filtradas.