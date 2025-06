Como usar os filtros de busca no TikTok [iPhone e iPad]

Seguindo com as nossas dicas envolvendo a rede social TikTok, hoje mostraremos como é possível aproveitar ao máximo a área de pesquisa — já que ela é muito usada para fazer buscas por conteúdos que você está interessado em assistir.

Publicidade

Confira, nos parágrafos a seguir, como usar os filtros e refinar as suas buscas usando o aplicativo para iPhones e iPads! 🔍

Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba “Início” e selecione o ícone de uma lupa, no canto superior direito. Ou, se preferir, vá até a aba “Descobrir” e toque na barra de pesquisa, no topo.

Após inserir o tema da pesquisa, toque em “buscar” (no teclado) e selecione os três pontinhos, no canto superior direito, para escolher “Filtros”.

Publicidade

Por lá, é possível mudar a ordenação dos resultados da busca (por relevância, contagem de curtidas ou data de publicação), as categorias de vídeos e as datas de publicação deles.

Após escolhê-los, vá até “Aplicar” para ver os resultados baseados nos filtros.