HomePass é um app que ajuda a gerenciar os seus aparelhos HomeKit

O HomePass, lançado inicialmente em 2018, pode ser uma ferramenta essencial para usuários de dispositivos compatíveis com o protocolo HomeKit, permitindo o registro simples e seguro de códigos de acessórios. Além disso, a interface fácil de usar permite gerenciar gadgets inteligentes de forma eficiente.

Publicidade

O aplicativo apresenta uma visualização única, com configurações acessíveis a partir de um botão no canto superior esquerdo, enquanto o botão de adicionar acessórios está localizado no canto superior direito. A tela principal é dividida em três seções principais: Manutenção, Casas e Dispositivos.

Imagem: MacStories

A seção Manutenção detecta alterações não registradas no aplicativo, como mudanças de nomes de cômodos, dispositivos movidos, etc. Essa funcionalidade ajuda a manter a organização dos seus dispositivos HomeKit.

Já a seção Casas lista todas as casas com acesso, enquanto a Novos Dispositivos identifica aparelhos ausentes no HomePass, permitindo adicionar informações manualmente.

A página de detalhes do dispositivo destaca o código HomeKit, o código QR e as informações organizadas em seções claras. Além disso, é possível adicionar anexos, como imagens, arquivos e URLs (para manuais, garantias e outros documentos).

A identificação é ativada tocando no botão “…”, na página de detalhes do dispositivo, e escolhendo “Identificar”. Isso faz com que o dispositivo emita uma resposta visual ou sonora, como uma lâmpada piscando ou um termostato exibindo uma mensagem. O HomePass é o primeiro aplicativo a oferecer essa funcionalidade para dispositivos de diversas marcas.

Imagem: MacStories

Infelizmente, o recurso de identificação não funciona consistentemente com dispositivos Philips Hue. No entanto, o desenvolvedor Aaron Pearce prometeu corrigir problemas de categorização em uma atualização futura. Além disso, o suporte ao app Atalhos (Shortcuts) também está em desenvolvimento.

Versão 2.0

Com sua atualização para a versão 2.0, lançada recentemente, o aplicativo oferece novas funcionalidades e uma estrutura de pagamento renovada. Mais precisamente, há melhorias na organização e no gerenciamento de acessórios, de modo que os usuários podem registrar códigos, adicionar notas e informações adicionais, além de controlar seus dispositivos de forma eficiente.

Publicidade

A estrutura de pagamento também foi atualizada para um modelo de assinatura. No entanto, usuários existentes não serão afetados, mantendo acesso aos recursos atuais sem custos adicionais. O desenvolvedor disse em seu blog que prioriza a transparência e a justiça, permitindo que os recursos continuem sendo utilizados sem alterações.

A assinatura é opcional e oferece acesso a recursos futuros e suporte contínuo ao desenvolvimento, podendo ser cancelada a qualquer momento. Essa mudança visa garantir a continuidade do desenvolvimento e inovação do aplicativo.

Publicidade

O HomePass está disponível gratuitamente na App Store para iOS, iPadOS, macOS e watchOS. Uma assinatura HomePass+ é necessária para acessar todos os recursos, custando R$10 no plano mensal, R$50 no plano anual ou R$200 na compra vitalícia.

Usuários existentes, como falamos, mantêm acesso aos recursos atuais sem custos adicionais.

via MacStories