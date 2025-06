MacBooks Pro com os chips da família M4 são homologados pela Anatel

Se você estava ansioso(a) para adquirir um dos novos MacBooks Pro — anunciados no fim do mês passado pela Apple — em terras brasileiras, saiba que agora é questão de tempo para que eles sejam oficialmente lançados pela empresa. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) finalmente homologou todos os três modelos por aqui!

Tanto o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M4 (identificado pelo código A3112 ) quanto o de 14″ ( A3401 , A3185 ) e o de 16″ ( A3403 , A3186 ) com os chips M4 Pro e M4 Max, respectivamente, já estão regularizados no Brasil.

Eis os Certificados de Conformidade Técnica de todos os produtos:

Constam como unidades fabris dos novos MacBooks Pro:: a QMH Computer (no Vietnã), a Hongfucheng Precision Electronics e a Tech-Com Computer (ambas na China).

No Brasil (ainda sem data anunciada de chegada), eles custarão a partir de R$20.000; em Portugal, começam em 1.950€; já nos Estados Unidos, US$1.600.

Assim que a venda dos novos modelos for liberada por aqui, comentaremos aqui no MacMagazine, é claro. 💻

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

