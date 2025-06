Operação da PF mira influencers que importavam iPhones ilegalmente

A Polícia Federal (PF), em conjunto à Receita Federal, deflagrou ontem (28/11) uma operação a qual tinha como alvo uma organização criminosa, incluindo influenciadores digitais que propagavam práticas ilegais na internet, focando na importação de produtos de forma clandestina.

Tendo acontecido nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas, a investigação (que é um desdobramento da Operação Mobile) apontou a existência de criminosos os quais atuavam não somente na importação, mas como também no transporte, no depósito e na comercialização ilegal dos produtos.

Contando com cerca de 300 policiais e 133 servidores da Receita Federal, a operação resultou no cumprimento de 76 mandados judiciais de busca, incluindo a apreensão e o sequestro de veículos. Entre os produtos apreendidos, os quais são oriundos do Paraguai, estão iPhones, iPads e MacBooks.

Entre os alvos da operação, como supracitado, estão também influenciadores que atuavam como coaches e “especialistas em importação”. Eles ministravam cursos e ensinavam outras pessoas a trazer produtos para o Brasil sem pagar impostos e a como não serem pegas pelas autoridades.

A organização criminosa, composta por diversos integrantes, possuía divisão de tarefas especializadas entre seus membros e as empresas envolvidas realizavam movimentação financeira milionária, também utilizando criptomoedas para realizar as transações ilegais e a lavagem de capitais oriundos dos crimes praticados.

Segundo a Receita Federal, a quadrilha rendeu aos cofres públicos um prejuízo que pode chegar ao valor de R$80 milhões por ano apenas em tributos sonegados, um dinheiro que rende aos criminosos uma vida de luxo com viagens e carros importados — tudo devidamente ostentado nas redes sociais.

