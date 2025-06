Rumor: Apple já encomendou chips “M5” à TSMC para 2025

De acordo com uma reportagem do The Elec à qual o site MacRumors teve acesso, a Apple já encomendou a produção da próxima geração de chips da série “M” (a linha “M5”) à sua parceira TSMC, mesmo provavelmente não tendo nem mesmo concluído o ciclo de lançamentos da geração atual.

Segundo o site, a reportagem indica que a Apple — provavelmente por questões envolvendo custos — continuará apostando em um processo de 3 nanômetros (o mesmo dos chips M3 e M4) para os próximos chips, mas apresentará uma arquitetura ARM aprimorada graças à tecnologia System on Integrated Chip (SoIC), da TSMC.

Com essa abordagem, a qual permite o empilhamento vertical de chips em forma tridimensional, a Maçã poderá tanto organizar os componentes de forma mais compacta quanto melhorar a eficiência energética do processador, graças a conexões mais curtas e diretas entre os diferentes componentes.

Possivelmente dando início à produção no segundo semestre de 2025, a Apple estaria planejando lançá-los oficialmente no final do ano ou no início do seguinte (2026), com os iPads Pro, os MacBooks Air/Pro e o Apple Vision Pro sendo os primeiros a receber a novidade, caso a Maçã mantenha seu cronograma habitual.

Ainda segundo o MacRumors, o The Elec também destacou a confiança contínua da Apple na TSMC como parceira exclusiva da Apple na fabricação de chips — algo que vem acontecendo desde que a Maçã rompeu sua parceria com a Intel e passou a incluir seus próprios chips nos Macs.