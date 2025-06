Segunda fábrica da TSMC nos EUA produzirá chips de 2nm em 2028

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — uma das principais parceiras da Apple — tem enfrentado dificuldades para tirar do papel a sua segunda fábrica no estado do Arizona (Estados Unidos), mas ainda possui planos ambiciosos para o seu empreendimento.

Segundo informações da TrendForce, a companhia está planejando produzir chips de 2 nanômetros nessa instalação em 2028 — três anos depois do início da produção de chips com essa litografia em Taiwan. Até o momento, a companhia — que fabricará SoCs para modelos mais antigos de produtos da Apple nos EUA — só tinha ventilado a possibilidade de produzir chips de 3nm.

Esse movimento é visto como um aceno ao governo local, que prometeu subsidiar essa fábrica por meio do CHIPS Act, iniciativa que prevê uma série de investimentos para produção de chips em solo americano. Mais especificamente, o estado colocou à disposição da TSMC cerca de US$6,6 bilhões para a construção dessas fábricas.

A primeira dessas instalações, vale notar, deverá produzir chips de 4nm para dispositivos da Apple, começando na primeira metade do ano que vem. Quanto ao segundo empreendimento, era esperado originalmente que a TSMC iniciasse suas operações em 2026, mas os planos acabaram sendo adiados no início do ano.

Vale notar que Wu Cheng-Wen, ministro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de Taiwan, referendou a mais nova previsão, mas reconheceu que esses planos poderão acabar sendo adiados para 2029 ou até 2030.

