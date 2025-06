Como ativar o Contato Visual do FaceTime em iPads

Há alguns anos, a Apple já oferecia um recurso muito bacana que usa a aprendizagem de máquina dos seus iPhones para ajustar a posição dos seus olhos e do rosto em chamadas do FaceTime, mesmo quando você estiver olhando para tela (ou seja, para a pessoa que está conversando com você) e não para a câmera.

A função Contato Visual só foi agora, com a chegada do iPadOS 18, expandida para os tablets da Maçã. Confira como ativar isso para melhorar as suas ligações de vídeo! 📹

Compatibilidade

Segundo a Apple, o recurso está disponível nos seguintes tablets:

iPad (10ª geração)

iPad mini (6ª geração e A17 Pro)

iPad Air (M2)

iPad Pro (M4)

Como ativar o Contato Visual em iPads

Abra os Ajustes, toque em “Apps” e busque por “FaceTime”. Depois, ative “Contato Visual” para que a função possa ser acionada em chamadas de vídeo feitas via FaceTime.

O recurso é mesmo exclusivo do FaceTime, não funcionando em outros apps de videoconferência.