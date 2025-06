Controle a tela de iPhones, iPads ou Macs remotamente com o FaceTime

O FaceTime do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 trouxe uma novidade bem bacana. Agora, você pode controlar remotamente a tela de um dispositivo de outra pessoa durante uma chamada individual.

Isso é muito útil para que pessoa que controla a tela possa ajudar com um problema ou demonstrar como usar um app para o outro usuário que acabou de comprar um iPhone, por exemplo. Confira como fazer esse procedimento não só pelo seu smartphone, como também pelo iPad e/ou pelo Mac! 😉

Como solicitar ou aceitar uma solicitação de controle remoto no FaceTime pelo iPhone/iPad

É possível solicitar o controle da tela de um iPhone/iPad que está sendo compartilhada com você. Vale notar que tanto você quanto a outra pessoa devem estar usando o iOS/iPadOS 18 ou versões mais recentes.

No app do FaceTime, toque no botão “Compartilhar” e escolha “Pedir para Compartilhar”. Peça para que a pessoa selecione “Compartilhar” no dispositivo dela.

Com isso, você poderá controlar a tela do aparelho da pessoa, sendo também possível usar o teclado dentro de apps.

A Apple deixa claro que a pessoa que está controlando remotamente o dispositivo pode ser impedida de realizar tarefas como alterar ajustes da Conta Apple ou do Face ID, fazer pagamentos ou apagar o aparelho. Além disso, o Face ID ou o Touch ID serão desativados durante essas sessões de controle remoto.

Para interromper o controle remoto, use um dos passos a seguir:

Se estiver permitindo que outra pessoa controle a sua tela, toque em “Parar”, na parte inferior da janela de compartilhamento de tela.

Se estiver controlando a tela de outra pessoa remotamente, toque no ícone de uma mão, na parte inferior da janela de compartilhamento de tela.

Obviamente, caso você queria que outra pessoa controle o seu aparelho, basta tocar no botão “Compartilhar” e depois em “Compartilhar Minha Tela”.

Como solicitar ou aceitar uma solicitação de controle remoto no FaceTime pelo Mac

Para solicitar o controle remoto, peça para o outro participante compartilhar a tela com você em uma chamada do FaceTime. Depois, clique no ícone de “Compartilhar” e “Pedir para Compartilhar”.

Para aceitar um pedido de controle de tela, clique em “Compartilhar” na notificação que aparecer. Em seguida, escolha o que deseja compartilhar (a tela inteira ou apenas uma janela).

Mesmo com o controle remoto do Mac, você ainda pode digitar, rolar ou mover o cursor enquanto a sua tela está sendo controlada remotamente, sendo que as suas ações têm uma prioridade sobre as ações remotas realizadas pela outra pessoa.

