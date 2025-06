Como adicionar uma descrição nas fotos e nos vídeos do Google Fotos [iPhone, iPad e web]

O Google Fotos é uma excelente opção para armazenar as suas fotos e os seus vídeos de um jeito bem prático e seguro — possibilitando que você acesse as mídias a partir de qualquer aparelho, seja ele da Apple ou de outra fabricante.

É possível também adicionar uma descrição para os conteúdos armazenados, o que é ideal para adicionar alguma lembrança sobre o dia/local em que a foto ou o vídeo foi capturado, por exemplo.

Veja como fazer isso! 📸

Com o app do Google Fotos aberto no seu iPhone/iPad ou com o site do serviço no seu navegador predileto do Mac, toque/clique em cima de uma foto ou de um vídeo.

No iPhone/iPad, deslize o dedo de baixo para cima e selecione “Adicionar uma descrição…”; na web, basta clicar em “Adicionar uma descrição”, na barra lateral direita.

Depois, vá até “concluído” para finalizar.