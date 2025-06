Como excluir a localização de uma foto ou de um vídeo no Google Fotos

O Google Fotos permite que você armazene com segurança as suas fotos e os seus vídeos na nuvem de uma forma bem segura.

Uma dica bem simples permite que você desabilite as informações de localização em uma mídia que esteja adicionada nesse serviço/app — caso não queira que isso siga sendo exibido nas mídias. Confira como fazer esse procedimento! 📸

Como excluir a localização de uma mídia no Google Fotos pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, selecione a foto ou o vídeo desejado e deslize o dedo de baixo para cima. Toque em cima do ícone de um lápis (ao lado do nome do local) e vá até “Remover local”.

O Google lembra que essa mudança não pode ser feita com mídias cujos locais tenham sido adicionados pela sua câmera.

Como excluir a localização de uma mídia no Google Fotos pela web

Acesse o site do Google Fotos no seu navegador de preferência, clique em cima da imagem ou do vídeo desejado e vá até o “i”, no topo da tela.

Em seguida, vá até o ícone de um lápis ao lado do local e escolha “Remover local”.