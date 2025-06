Como mudar a velocidade de um vídeo no Google Fotos [iPhone e iPad]

O Google Fotos também pode ser usado nos dispositivos da Apple, mais especificamente no iPhone e no iPad. Nele, é possível armazenar as suas fotos e os seus vídeos para que fiquem na nuvem e possam ser acessados a partir de qualquer aparelho.

Publicidade

Continuando com as nossas dicas envolvendo esse app, hoje mostraremos como você pode alterar a velocidade de um vídeo, de maneira com que ele fique mais rápido ou mais lento de forma total ou apenas em um trecho. Veja como fazer isso! 😊

Com o Google Fotos aberto no seu iPhone/iPad, localize o vídeo desejado, toque em “Editar” e no “1X”, no lado esquerdo da tela.

Na barra acima, use as duas laterais para limitar o trecho do vídeo que quiser mudar a velocidade.

Abaixo, é possível escolher entre uma das cinco velocidades oferecidas: “1/4x” (um quarto da velocidade normal), “1/2x” (metade da velocidade normal), “1x” (velocidade normal), “2x” (o dobro da velocidade normal) ou “4x” (quatro vezes mais rápido que a velocidade normal).

Quando estiver satisfeito, vá até “OK”. Ou, para voltar ao padrão, escolha “Redefinir”.