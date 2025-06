Como salvar uma cópia de um vídeo sem som no Google Fotos [iPhone e iPad]

Seguindo com as nossas dicas envolvendo o aplicativo Google Fotos, aqui mostraremos como você pode salvar uma cópia de um vídeo para que ele fique sem som.

Isso é ideal para aqueles momentos em que é preciso enviá-lo para alguém, mas com a certeza absoluta de que alguma conversa de fundo ou algo do tipo não seja escutado por outras pessoas, por exemplo.

Confira como fazer! 🎬

No Google Fotos do seu iPhone/iPad, abra o vídeo que deseja eliminar o som. Em seguida, selecione “Editar” e toque no ícone representado por um alto-falante, na parte inferior esquerda da tela.

Para confirmar, escolha “Salvar cópia” no canto inferior direito.