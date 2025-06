Tech Mix: Moto AI, 8 apps gratuitos para viagens e Starlink como operadora de celular

Marília Gabriela: Um grande medo?

Ludmilla: Ah, cair de moto e se ralar…

Bom, e qual é o meu grande medo? Todas as empresas colocando AI no nome. Vamos lá: Meta AI, Google AI, OpenAI, Adobe Sensei AI, Baidu AI, HUAWEI AI, Sony AI, Oracle GenAI, Qualcomm AI, Super Xiao AI, Aurora AI… Apple Intelligence (AI) conta? Enfim, acredite, ficaram várias de fora da lista. Ah, esqueci de uma: Moto AI.

Mas também tenho medo de esquecer de colocar cuecas na mala para a viagem. Agora, o medo principal? Ficar sem internet, um verdadeiro pesadelo. E sabe o que tudo isso tem em comum? A Tech Mix, que está começando.

Moto AI

A Motorola, também atrasada para a corrida, assim como a Maçã, está dando um passo no mundo da inteligência artificial prática com a Moto AI, uma nova suíte de recursos para tornar seus smartphones mais interessantes. Disponibilizada em beta na semana passada, apenas os dispositivos selecionados podem testar: Razr(+) 50, Razr 50 Ultra e Edge 50 Ultra — todos lançados neste ano.

A Moto AI é composta por três ferramentas principais: Catch Me Up, Pay Attention e Remember This — traduzirei para este post com os nomes de Me Atualize, Preste Atenção e Lembre-se Disso. Com um simples toque duplo na parte traseira do dispositivo, você ativa essas funcionalidades.

O Me Atualize oferece resumos de notificações, mas não como você está pensando igual à Apple Intelligence. Ao abrir a função, é mostrado em uma só tela um breve resumo das suas notificações mais importantes. Veja no vídeo abaixo:

Já o Preste Atenção transcreve gravações locais, útil para reuniões, consultas ou conversas importantes. É como abrir o app Gravador (Voice Memos) do iPhone, gravar algo, e receber a transcrição e o resumo em seguida.

Por fim, o Lembre-se Disso é meio que um diário — até o nome do app que recebe e guarda as informações chama-se Journal. Na prática, funciona da seguinte forma:

Você toca atrás para chamar a Moto AI;

Escolhe na lista o Lembre-se Disso;

A partir daí, surgem as opções Foto, Captura de Tela e Nota de texto — basta escolher uma para alimentar o diário;

Quando for preciso se lembrar de algo, basta acionar a Moto AI e perguntar sobre o item armazenado.

No vídeo abaixo, há um exemplo muito interessante. Uma mulher salva as informações de uma viagem e, em outro momento, pergunta à Moto AI o que tem na lista de coisas para colocar na mala para Seattle. E então uma mensagem é exibida com algo previamente alimentado.

Comentando ainda o vídeo acima: em um momento, a mulher pergunta: “Que horas tenho que sair para o aeroporto?”, sendo informada com a resposta padrão que até uma criança sabe: “Você precisa chegar duas horas antes do seu voo de partida.” No começo do vídeo, a vemos salvando as informações da passagem. Não era fácil pegar essa informação, a localização dela e calcular o tempo de deslocamento para dar uma resposta específica? 🤷‍♂️

Comparando com outras marcas, a abordagem da Motorola é mais focada e menos invasiva, pelo menos com as poucas informações divulgadas. Enquanto a Samsung lança uma infinidade de recursos de IA e a Apple anuncia dezenas de novidades (mesmo lançando só parte delas), a Motorola opta por ferramentas específicas.

É importante notar que a Moto AI ainda está em fase beta e disponível apenas para alguns modelos. Mas, considerando o histórico da Motorola, é provável que esses recursos sejam ampliados para outros dispositivos em breve.

Em resumo, a Moto AI representa um avanço significativo para a Motorola no campo da inteligência artificial. Embora ainda em seus estágios iniciais, as ferramentas oferecidas mostram um potencial real para melhorar a experiência do usuário. Resta-nos aguardar para ver como esses recursos serão aprimorados e expandidos nos próximos meses. A Hello Moto parece estar no caminho certo.

E uma última informação — deixada por último intencionalmente: a Moto AI suporta inicialmente os idiomas inglês, espanhol e… português! Aprende, Apple! Obrigado, Motorola e Samsung, por fazer o básico.

Oito apps gratuitos para viagens

Viajar é uma das melhores coisas da vida, e juntar a tecnologia sempre deixa a viagem boa e com uma experiência mais tranquila. Com os aplicativos certos, você organiza a sua viagem, encontra banheiros quando mais precisa e até mantém a paz entre amigos na hora de dividir despesas. Vamos explorar oito apps (e dois bônus) que podem elevar suas aventuras a outro nível.

Ignorei apps básicos mais conhecidos de transporte, alimentação, passagens e hospedagens. Todos os oito listados abaixo são gratuitos para baixar e usar as funções essenciais. Alguns podem ter alguma limitação ou anúncios nas versões gratuitas, com uma assinatura opcional para a versão completa.

O Tripsy é aquele assistente pessoal que todo viajante gostaria de ter. Com ele, você cria itinerários detalhados, adiciona reservas de voos, hotéis e até eventos especiais.

O app sincroniza tudo com seu calendário, garantindo que você não perca nenhum compromisso. Além disso, permite compartilhar seus planos com amigos e familiares, para que todos estejam na mesma página. E o melhor: funciona offline, então mesmo sem internet você tem acesso às suas informações.

Flush Toilet Finder & Map

Imagine-se em uma cidade desconhecida quando a natureza chama. O Flush Toilet Finder & Map é seu salvador, mostrando rapidamente os banheiros públicos mais próximos.

Com um banco de dados de mais de 200.000 banheiros ao redor do mundo — funcionando melhor em cidades turísticas, diga-se de passagem —, ele indica quais têm acesso para pessoas com deficiência, se há taxa de uso ou se é necessário uma chave. E tudo isso sem precisar de conexão com a internet.

Quer explorar os pontos turísticos sem cair em ciladas? O GetYourGuide oferece uma vasta seleção de tours, ingressos e atividades em diversas cidades ao redor do mundo.

Com avaliações de outros viajantes, você escolhe as melhores experiências e pode reservar tudo diretamente pelo app. O foco, é claro, é vender uma atividade ou ingresso, mas se você não quer gastar nada, o app ainda vale a pena por ter diversas sugestões e dicas de lugares para frequentar.

Desvendar o transporte público em uma cidade nova pode ser desafiador. O Moovit facilita a sua vida, oferecendo rotas detalhadas de ônibus, metrôs e trens em tempo real.

Com cobertura em mais de 3.000 cidades, ele fornece horários atualizados, alertas de serviço e até notificações quando é hora de descer do ônibus. Uma mão na roda para quem quer se locomover como um local.

O foco do app é para eSIM, mas minha recomendação é para a terceira aba dele: Wi-Fi gratuita. Para quem não quer gastar dados móveis, o Instabridge é uma comunidade de compartilhamento de senhas Wi-Fi. Com mais de 3 milhões de redes cadastradas, ele conecta-lhe automaticamente a redes disponíveis nas proximidades.

Viajar em grupo é divertido, mas dividir contas pode ser complicado. O Splitwise simplifica essa tarefa, permitindo que você registre despesas e veja quem deve o quê a quem. Com suporte a múltiplas moedas e a capacidade de adicionar amigos às suas viagens, ele mantém tudo organizado e evita constrangimentos na hora de acertar as contas.

Se você é do tipo que sempre esquece algo na hora de fazer as malas, o Packr é para você. Ele cria listas de bagagem personalizadas com base no destino, na duração da viagem, no meio de transporte, em crianças e atividades planejadas.

O app ainda considera a previsão do tempo do lugar naquelas datas, para sugerir o que levar. Vai por mim, vai surgir coisa que você nem sabia de que precisava!

Enquanto o Splitwise lhe ajuda a dividir (e cobrar) as contas, o TravelSpend ajuda no controle dos gastos durante a viagem. Ele permite que você registre despesas em diferentes moedas, convertendo-as automaticamente para a sua moeda local.

Com gráficos e análises, você acompanha para onde o dinheiro está indo e ajusta seus gastos conforme necessário. Por fim, o app oferece ajuda para criar uma automação no app Atalhos (Shortcuts), para registrar automaticamente todas suas compras no Apple Pay. Genial!

Bônus!

Como bônus, trouxe também outros dois apps, também da minha lista de favoritos para viagem, que você precisa desembolsar algum valor para utilizá-lo. Mas vale a pena dar uma olhada!

Para os viajantes frequentes, o Flighty é um companheiro indispensável. Ele até tem uma versão gratuita para adicionar quantos voos você quiser. Mas a versão paga segura as principais funções: notificações de rastreamento dos voos em tempo real, histórico e alertas de atrasos, sincronização com calendários, além de informações detalhadas sobre o status do seu voo.

Ficar sempre informado sobre qualquer mudança assim que elas acontecem, ou até prevê-las, deixa a sua viagem bem mais tranquila.

Já tive alguns perrengues com chips internacionais, até chegar à Airalo. Ele oferece eSIMs que permitem que você se conecte à internet em mais de 190 países sem precisar trocar de chip físico ou apagar seu eSIM atual. É bem rápido pra usar: é só escolher um plano de dados que se encaixe no seu bolso e destino, seguir as instruções e pronto: você está online!

Espero ter deixado a sua viagem mais organizada, conectada e livre de estresse. Se você tem outra sugestão, deixe-a nos comentários!

Starlink como operadora de celular

Falando em conectividade, Elon Musk ficou mais feliz — não que eu me importe, mas vale a notícia — com uma aprovação interessante. A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos aprovou há poucos dias a licença para permitir que a SpaceX, pelos satélites da Starlink, forneça serviços de telefonia móvel. Até aí, um sonho realizado de ter sinal no meio do nada.

Como funcionaria? Em poucas palavras: satélites. Muitos satélites. A Starlink já tem uma constelação de mais de 6.000 satélites em órbita baixa. Para ser mais preciso, são 6.764 em órbita, de acordo com o site Planet4589.org, do astrônomo Jonathan McDowell — que atualiza seu site regularmente.

A grande sacada é que o serviço será integrado a operadoras terrestres, como a T-Mobile nos EUA. Essa parceria permitirá que, onde o sinal da T-Mobile não chega, os satélites da Starlink assumam o controle, garantindo conectividade. Atualmente, operadoras tradicionais oferecem cobertura limitada em áreas isoladas, e o custo de expandir para esses locais é altíssimo. Agora, essa barreira desaparecerá.

Para entender melhor, pense em como funciona o roaming internacional. Com a Starlink, em vez de buscar torres de sinal locais, o celular se conecta ao satélite mais próximo. É praticamente como ter uma torre voadora no céu, pronta para salvar o dia.

Vantagens

Cobertura global (literalmente), conforme as liberações forem acontecendo.

Ideal para áreas de desastre e locais sem infraestrutura ou isolados.

Tecnologia de baixa latência, uma vez que os satélites Starlink operam em órbita baixa.

Limitações

Inicialmente, o serviço oferecerá o serviço de SMS , e em 2025 será habilitado para ligações e troca de dados (internet).

Velocidade limitada em áreas com muita demanda, até que novos satélites sejam lançados. Então, se você está em uma cidade sem conexão, mas com muitas pessoas, pode ser um problema.

Ok, mas e no Brasil? Apesar de ainda não termos datas específicas para nós, a promessa é empolgante. Regiões da Amazônia, do sertão nordestino ou até em comunidades ribeirinhas poderão ser beneficiadas, reduzindo o isolamento digital.

Em 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu autorização para a operação dos serviços de internet via satélite da Starlink até 2027. Mas isso em modo banda larga, através de outro satélite que você compra para a sua casa ou o seu barco (hehe).

Ainda há desafios. O preço pode ser proibitivo no início, afinal, a operadora adicionará esse custo da parceria em algum lugar, e a depender de outras empresas, isso pode atrasar a implementação em locais como o Brasil. De qualquer forma, é uma visão do futuro que merece nossa atenção. Afinal, quem nunca sonhou em postar Stories direto do meio do nada? 🚀

Talvez eu não fique com medo de ficar sem internet, afinal, e agora também passou o medo de esquecer de colocar coisas na mala. Mas surgiu um novo medo: perder a mala.

Vem aí na próxima Tech Mix: um breve review da SmartTag, o “AirTag da Samsung”. Até lá. 😉

