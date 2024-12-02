Navegue

Leitura de 2 minuto

Ações da Apple continuam subindo e batem mais um valor recorde [atualizado 3x: de novo]

Luiz Gustavo Ribeiro
02/12/2024 • 18:28
As ações da Apple [$AAPL] estão novamente em uma fase de bonança este ano. Isso porque, após baterem um valor recorde na sexta-feira passada (29/11), elas começaram esta semana já superando a máxima histórica anterior.

Mais precisamente, as ações da companhia tiveram uma valorização diária de 0,95%, de modo que fecharam o pregão desta segunda-feira (2/12) valendo US$239,59 — o que, como dissemos, representa um novo valor recorde. Durante as negociações, o valor chegou a tocar em US$240,79.

Com isso, o market cap da Apple foi para US$3,622 trilhões.

Em seguida, na lista das empresas de capital aberto mais valiosas do mundo, está a NVIDIA [$NVDA], cujas ações fecharam o dia em alta de 0,27% e estão, agora, avaliadas em US$138,63 — de modo que seu valor de mercado atingiu US$3,395 trilhões (US$227 bilhões a menos que o da Apple).

No terceiro lugar está a Microsoft [$MSFT], que viu hoje um crescimento de 1,78%, fazendo com que cada ação fechasse valendo US$430,98 — resultando em um valor de mercado estimado em US$3,204 trilhões.

Qual será a primeira a atingir US$4 trilhões?! 🤑

Atualização 03/12/2024 às 18:22

Ninguém para as ações da Apple! Após uma alta diária de 1,28% nesta terça-feira, elas fecharam o pregão valendo US$242,65 — um novo recorde histórico. Ao longo do dia, esse valor chegou a US$242,76.

Em termos de valor de mercado, o da Apple agora está em US$3,668 trilhões; já a NVIDIA — cujas ações estão avaliadas hoje em US$140,26 (+1,18%) — tem um market cap de US$3,435 trilhões, enquanto a Microsoft, cujas ações bateram US$431,20 (+0,05%), está avaliada em US$3,206 trilhões hoje.

Atualização II04/12/2024 às 18:32

Mais um dia, mais um… recorde para as ações da Apple!

Nesta quarta-feira, a $AAPL fechou com uma alta diária de 0,15%, fazendo o seu preço atingir US$243,01; antes do fechamento do pregão, esse valor bateu US$244,10. Quanto ao market cap da Maçã, ele está agora na casa dos US$3,673 trilhões.

Com relação às rivais da gigante de Cupertino, as ações da NVIDIA tiveram um crescimento diário de 3,48%, fechando o dia em US$145,14 e com um valor de mercado de US$3,554 trilhões. Por fim, a Microsoft viu uma valorização diária de 1,44% e cada ação agora vale US$437,42, ao passo que seu market cap está em US$3,252 trilhões.

Atualização III 05/12/2024 às 18:11

O valor das ações da Apple conseguiu, hoje, superar o recorde de ontem por bem pouco. Com uma alta diária de apenas 0,01%, cada ação da empresa está agora avaliada em US$243,04 — somente US$0,03 a mais do valor anterior. Logo, o aumento do valor de mercado da Maçã também foi irrisório, fechando o dia em US$3,674 trilhões.

Quanto à NVIDIA e à Microsoft, as ações da primeira fecharam em US$145,06 (-0,05%) e, as da segunda, em US$442,62 (+1,19%). Já o market cap da fabricante de GPUs ficou em US$3,553 trilhões, enquanto o da gigante de Redmond fechou o dia em US$3,291 trilhões.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
