Anya Taylor-Joy protagonizará “Lucky”, futura minissérie do Apple TV+

O Apple TV+ anunciou hoje a produção de “Lucky”, futura minissérie do serviço de streaming a qual contará com a premiadíssima Anya Taylor-Joy (“Fragmentado”, “Vidro”) como protagonista.

Criação de Jonathan Tropper (“See”) e com produção executiva de Reese Witherspoon (“Legalmente Loira”), “Lucky” é baseada em um romance homônimo do New York Times escrito por Marissa Stapley e escolhido para o Reese’s Book Club, de Witherspoon.

A minissérie contará a história de uma jovem que deixou para trás a vida do crime em que foi criada e se verá obrigada a reviver seu lado mais sombrio e criminoso para se livrar de vez do seu passado.

Servindo também como produtora executiva, Taylor-Joy afirmou estar muito feliz em fazer parte da história, assim como Witherspoon, que elogiou a protagonista e alguns dos demais envolvidos.

Não poderíamos estar mais animados em fazer parceria com o Apple TV+ e a incomparável Anya Taylor-Joy, além de nosso brilhante criador Jonathan Tropper e sua maravilhosa coshowrunner Cassie Pappas, para levar esta série convincente para o público em todo o mundo.

“Lucky” será mais uma colaboração entre o Apple TV+ e a produtora Hello Sunshine, responsável por títulos como “The Morning Show” (protagonizada por Witherspoon) e pelo vindouro “The Gorge” (também com Taylor-Joy).

