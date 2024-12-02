Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Anya Taylor-Joy protagonizará “Lucky”, futura minissérie do Apple TV+

Douglas Nascimento
02/12/2024 • 19:30
DFree / Shutterstock.com
Anya Taylor-Joy

O Apple TV+ anunciou hoje a produção de “Lucky”, futura minissérie do serviço de streaming a qual contará com a premiadíssima Anya Taylor-Joy (“Fragmentado”, “Vidro”) como protagonista.

Criação de Jonathan Tropper (“See”) e com produção executiva de Reese Witherspoon (“Legalmente Loira”), “Lucky” é baseada em um romance homônimo do New York Times escrito por Marissa Stapley e escolhido para o Reese’s Book Club, de Witherspoon.

A minissérie contará a história de uma jovem que deixou para trás a vida do crime em que foi criada e se verá obrigada a reviver seu lado mais sombrio e criminoso para se livrar de vez do seu passado.

Servindo também como produtora executiva, Taylor-Joy afirmou estar muito feliz em fazer parte da história, assim como Witherspoon, que elogiou a protagonista e alguns dos demais envolvidos.

Não poderíamos estar mais animados em fazer parceria com o Apple TV+ e a incomparável Anya Taylor-Joy, além de nosso brilhante criador Jonathan Tropper e sua maravilhosa coshowrunner Cassie Pappas, para levar esta série convincente para o público em todo o mundo.

“Lucky” será mais uma colaboração entre o Apple TV+ e a produtora Hello Sunshine, responsável por títulos como “The Morning Show” (protagonizada por Witherspoon) e pelo vindouro “The Gorge” (também com Taylor-Joy).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
