App Minizones exibe diferentes fusos horários com um clique em seu Mac

Se você trabalha remotamente ou precisa se comunicar regularmente com pessoas em diferentes fusos horários, o aplicativo Minizones é uma ferramenta essencial. Com uma interface simples e intuitiva, ele permite visualizar vários fusos horários ao redor do mundo diretamente na barra de menus do macOS.

Publicidade

O aplicativo oferece um relógio mundial, permitindo que você acesse rapidamente os fusos horários configurados. É possível adicionar múltiplas opções e, além disso, os ícones de bandeiras de países fornecem um indicador visual prático.

Um recurso útil é o controle deslizante de tempo, que permite planejar reuniões e eventos futuros com facilidade. Você também pode personalizar nomes e ícones dos fusos horários para atender a necessidades específicas.

O Minizones pode ser uma mão na roda para profissionais remotos, viajantes frequentes, etc. O aplicativo está disponível na Mac App Store por R$10 e não possui compras internas.

via 9to5Mac