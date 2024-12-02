Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple Pay chega ao ecommerce brasileiro por meio da PagBrasil

Yan Avelino
02/12/2024 • 19:05

O Apple Pay agora está disponível para o comércio eletrônico (ou ecommerce) no Brasil, em parceria exclusiva com a PagBrasil, única subadquirente brasileira homologada pela Apple para processar pagamentos com o seu sistema.

Publicidade

Até recentemente, o meio de pagamento era utilizado apenas em lojas físicas e aplicativos específicos. Com a novidade, lojistas agora podem integrar a carteira digital em seus sites para oferecer um checkout mais rápido e seguro.

YouTube video

Segundo Ralf Germer, CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da PagBrasil, a expectativa é que cerca de 80% das lojas online ofereçam o Apple Pay como opção de pagamento até 2026. Ele destaca o crescimento do uso de carteiras digitais no país.

Vimos a oportunidade de expandir seu uso para o ecommerce, um segmento de grande potencial no país, e que tem consumidores cada vez mais exigentes. O Brasil é o 4º maior mercado de carteiras digitais do mundo, o que comprova a forte adesão do público consumidor e a importância de as empresas aderirem a este método para potencializar suas vendas.

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostram que 87% dos brasileiros preferem usar o celular para compras online. Isso reforça a relevância de métodos como o Apple Pay para aprimorar a experiência do consumidor.

Publicidade

Se o Apple Pay traz benefícios para os clientes — eliminando a necessidade de inserir dados do cartão em cada compra —, para os lojistas ele oferece maior segurança contra fraudes, já que utiliza tecnologias como tokenização e criptografia dinâmica.

Além disso, há um “liability shift” nas transações, transferindo a responsabilidade por reversão de pagamento devido a fraudes para os bancos emissores. A implementação do Apple Pay pela PagBrasil também promete reduzir custos com ferramentas de antifraude.

O recurso foi disponibilizado pela PagBrasil em outubro passado, com integração facilitada para lojistas que utilizam o Shopify ou o PagBrasil Checkout. No entanto, a campanha de lançamento foi intensificada durante a Black Friday, destacando benefícios como aumento de conversões, alcance de novos públicos e redução do abandono de carrinhos.

Publicidade

Embora o Apple Pay seja oferecido via PagBrasil, adquirentes tradicionais também possibilitam a conexão do método de pagamento para varejistas. Isso, portanto, demonstra a demanda crescente por carteiras digitais no ecommerce brasileiro.

via E-Commerce Brasil

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Ações da Apple continuam subindo e batem mais um valor recorde [atualizado 3x: de novo]
Próx. Post

Anya Taylor-Joy protagonizará “Lucky”, futura minissérie do Apple TV+
Posts relacionados