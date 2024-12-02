Apple Pay chega ao ecommerce brasileiro por meio da PagBrasil

O Apple Pay agora está disponível para o comércio eletrônico (ou ecommerce) no Brasil, em parceria exclusiva com a PagBrasil, única subadquirente brasileira homologada pela Apple para processar pagamentos com o seu sistema.

Até recentemente, o meio de pagamento era utilizado apenas em lojas físicas e aplicativos específicos. Com a novidade, lojistas agora podem integrar a carteira digital em seus sites para oferecer um checkout mais rápido e seguro.

Segundo Ralf Germer, CEO da PagBrasil, a expectativa é que cerca de 80% das lojas online ofereçam o Apple Pay como opção de pagamento até 2026. Ele destaca o crescimento do uso de carteiras digitais no país.

Vimos a oportunidade de expandir seu uso para o ecommerce, um segmento de grande potencial no país, e que tem consumidores cada vez mais exigentes. O Brasil é o 4º maior mercado de carteiras digitais do mundo, o que comprova a forte adesão do público consumidor e a importância de as empresas aderirem a este método para potencializar suas vendas.

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostram que 87% dos brasileiros preferem usar o celular para compras online. Isso reforça a relevância de métodos como o Apple Pay para aprimorar a experiência do consumidor.

Se o Apple Pay traz benefícios para os clientes — eliminando a necessidade de inserir dados do cartão em cada compra —, para os lojistas ele oferece maior segurança contra fraudes, já que utiliza tecnologias como tokenização e criptografia dinâmica.

Além disso, há um “liability shift” nas transações, transferindo a responsabilidade por reversão de pagamento devido a fraudes para os bancos emissores. A implementação do Apple Pay pela PagBrasil também promete reduzir custos com ferramentas de antifraude.

O recurso foi disponibilizado pela PagBrasil em outubro passado, com integração facilitada para lojistas que utilizam o Shopify ou o PagBrasil Checkout. No entanto, a campanha de lançamento foi intensificada durante a Black Friday, destacando benefícios como aumento de conversões, alcance de novos públicos e redução do abandono de carrinhos.

Embora o Apple Pay seja oferecido via PagBrasil, adquirentes tradicionais também possibilitam a conexão do método de pagamento para varejistas. Isso, portanto, demonstra a demanda crescente por carteiras digitais no ecommerce brasileiro.

via E-Commerce Brasil