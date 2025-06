Aprenda a organizar janelas em mosaico no macOS Sequoia 15

O recurso de janelas em mosaico do macOS Sequoia 15 é uma funcionalidade que facilita a organização de aplicativos abertos.

Publicidade

Ao arrastar uma janela para a borda da tela, o macOS sugere automaticamente uma posição em mosaico, exibindo uma moldura que permite soltar a janela diretamente no lugar desejado. Isso permite organizar duas janelas lado a lado ou até quatro janelas nos cantos da tela, mantendo várias aplicações visíveis ao mesmo tempo.

Além disso, o macOS 15 oferece atalhos de teclado para ativar e desativar o mosaico de janelas, tornando o processo ainda mais eficiente. Essa funcionalidade nativa elimina a necessidade de ferramentas de terceiros, como o Magnet e o Rectangle, que costumavam ser utilizados para obter resultados semelhantes.

Com essa nova funcionalidade, a Apple visa melhorar a produtividade e a experiência do usuário, proporcionando uma maneira simples e intuitiva de gerenciar janelas no desktop.

Requisitos do sistema

Para ativar o recurso de janelas em mosaico, é necessário que seu Mac esteja rodando o macOS Sequoia 15. Para isso, siga os seguintes passos:

Atualização do Sistema: certifique-se de que seu Mac está atualizado para a versão mais recente. Vá até Ajustes do Sistema » Geral » Atualização de Software para verificar e instalar qualquer atualização disponível. Ativação: o recurso de janelas em mosaico está ativado por padrão no macOS 15. Não é necessário habilitar configurações adicionais.

Organizando janelas em mosaico

Organizar suas janelas usando o mosaico é simples e intuitivo:

Arrastar e soltar

Clique na barra de título da janela que deseja mover. Arraste a janela para uma borda da tela. Você verá uma moldura destacada que sugere a posição da janela. Solte a janela na área destacada. Ela se ajustará automaticamente ao layout em mosaico.

Usando atalhos de teclado

Pressione as teclas ⌃ control 🌐 e as teclas setas direcionais ( ↑ , ↓ , ← ou → ) para mover a janela ativa para a posição desejada no mosaico. Por exemplo, pressione ⌃ 🌐 ← para mover a janela para a esquerda da tela.

Personalizando o layout

Para reorganizar as janelas no mosaico, basta arrastar e soltar as janelas nas posições desejadas. Você pode ajustar o tamanho das janelas arrastando as suas bordas.

Benefícios do recurso de janelas em mosaico

O recurso de janelas em mosaico oferece vários benefícios, como:

Produtividade : facilita a multitarefa, permitindo que você trabalhe com várias janelas abertas de forma organizada.

: facilita a multitarefa, permitindo que você trabalhe com várias janelas abertas de forma organizada. Eficiência : reduz o tempo gasto em alternar entre janelas, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho.

: reduz o tempo gasto em alternar entre janelas, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho. Simplicidade: a interface intuitiva torna fácil para qualquer usuário organizar suas janelas, sem necessidade de ferramentas de terceiros.

Dicas e truques

Utilize espaços : combine o recurso de janelas em mosaico com os Espaços (Spaces) do macOS para separar diferentes projetos ou áreas de trabalho.

: combine o recurso de janelas em mosaico com os Espaços (Spaces) do macOS para separar diferentes projetos ou áreas de trabalho. Aplicativos compatíveis: a maioria dos aplicativos padrões do macOS é compatível com o recurso de janelas em mosaico. Certifique-se de que os aplicativos de terceiros também sejam compatíveis.

a maioria dos aplicativos padrões do macOS é compatível com o recurso de janelas em mosaico. Certifique-se de que os aplicativos de terceiros também sejam compatíveis. Personalização adicional: explore as configurações do Mission Control para personalizar ainda mais sua experiência de organização de janelas.

O recurso de janelas em mosaico do macOS Sequoia 15 é uma adição valiosa, que pode transformar sua maneira de trabalhar com várias janelas abertas. Aproveite essa funcionalidade para maximizar a sua produtividade e manter seu espaço de trabalho organizado.

Em caso de dúvidas, comente aqui ou confira a página de suporte da Apple detalhando o recurso.