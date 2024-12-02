Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Beats cria Solo 4 (PRODUCT)RED em parceria com o designer Yinka Ilori

Douglas Nascimento
02/12/2024 • 20:32

Mesmo tendo reduzido o número de lançamentos sob o selo (PRODUCT)RED nos últimos anos, a Apple segue com a parceria com o Fundo Global de Combate à AIDS, à tuberculose, à malária e à COVID-19.

Publicidade

Após o lançamento único do ano passado, que envolveu um Apple Watch Series 9, desta vez a empresa divulgou uma versão na cor vermelha de um produto da sua subsidiária mais famosa: os fones de ouvido Beats Solo 4!

Para marcar nossa longa parceria com a (RED) e continuar a apoiar a missão deles, nós criamos esses fones Beats Solo 4 personalizados.

Como parte da colaboração, o artista e designer @Yunkallori_ traz sua abordagem ousada e caleidoscópica para a embalagem exclusiva de edição especial.

Revelados ao mundo ontem (2/12), no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, os Beats Solo 4 (PRODUCT)RED foram desenhados em colaboração com o artista e designer britânico-nigeriano Yinka Ilori e acompanham uma embalagem para lá de especial.

Beats Solo 4 (PRODUCT)RED

De acordo com o site Women’s Wear Daily, a Beats descreve a embalagem como uma homenagem à “resiliência, comunidade e esperança”, e uma mistura da estética tradicional africana com o design contemporâneo.

Publicidade

Ilori, por sua vez, disse à publicação estar honrado em fazer parte da iniciativa com a Beats, destacando que a música é parte “crucial” do seu processo de design.

Curiosamente, no entanto, os novos fones não estão disponíveis para compra. De acordo com o MacRumors, trata-se apenas de um produto personalizado para ajudar na conscientização em torno da data.

Vale lembrar que parte da receita proveniente da venda de cada produto com o selo (PRODUCT)RED comercializado pela Apple é repassada ao Fundo Global para ajudar a financiar as iniciativas do grupo. Obviamente, esses Beats Solo 4 não entram nessa conta, mas você ainda pode apoiar a causa comprando um iPhone SE de terceira geração ou um iPhone 14 na cor vermelha, por exemplo.

Beats Solo 4 (miniatura)
Comprar Beats Solo 4 de Apple Preço à vista: R$1.754,10
Preço parcelado: R$1.949,00 em até 12x
Cor: preto fosco, azul-ardózia ou rosa crepúsculo

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Anya Taylor-Joy protagonizará “Lucky”, futura minissérie do Apple TV+
Próx. Post

Cyber Monday na App Store: mais de R$1.000 em descontos!
Posts relacionados