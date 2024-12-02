Beats cria Solo 4 (PRODUCT)RED em parceria com o designer Yinka Ilori

Mesmo tendo reduzido o número de lançamentos sob o selo (PRODUCT)RED nos últimos anos, a Apple segue com a parceria com o Fundo Global de Combate à AIDS, à tuberculose, à malária e à COVID-19.

Após o lançamento único do ano passado, que envolveu um Apple Watch Series 9, desta vez a empresa divulgou uma versão na cor vermelha de um produto da sua subsidiária mais famosa: os fones de ouvido Beats Solo 4!

To mark our long partnership with (RED) and continue supporting their mission, we created these custom Beats Solo 4 headphones.



As part of the collaboration, artist and designer @YinkaIlori_ brings his bold and kaleidoscopic approach to exclusive special-edition packaging. pic.twitter.com/dhJnqTNgai — Beats by Dre (@beatsbydre) December 1, 2024 Para marcar nossa longa parceria com a (RED) e continuar a apoiar a missão deles, nós criamos esses fones Beats Solo 4 personalizados.



Como parte da colaboração, o artista e designer @Yunkallori_ traz sua abordagem ousada e caleidoscópica para a embalagem exclusiva de edição especial.

Revelados ao mundo ontem (2/12), no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, os Beats Solo 4 (PRODUCT)RED foram desenhados em colaboração com o artista e designer britânico-nigeriano Yinka Ilori e acompanham uma embalagem para lá de especial.

De acordo com o site Women’s Wear Daily, a Beats descreve a embalagem como uma homenagem à “resiliência, comunidade e esperança”, e uma mistura da estética tradicional africana com o design contemporâneo.

Ilori, por sua vez, disse à publicação estar honrado em fazer parte da iniciativa com a Beats, destacando que a música é parte “crucial” do seu processo de design.

Curiosamente, no entanto, os novos fones não estão disponíveis para compra. De acordo com o MacRumors, trata-se apenas de um produto personalizado para ajudar na conscientização em torno da data.

Vale lembrar que parte da receita proveniente da venda de cada produto com o selo (PRODUCT)RED comercializado pela Apple é repassada ao Fundo Global para ajudar a financiar as iniciativas do grupo. Obviamente, esses Beats Solo 4 não entram nessa conta, mas você ainda pode apoiar a causa comprando um iPhone SE de terceira geração ou um iPhone 14 na cor vermelha, por exemplo.

