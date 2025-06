Como compartilhar uma janela, um app ou a tela inteira no Mac

O macOS Sequoia 15 facilitou muito a vida de quem precisa compartilhar a tela em chamadas de vídeo do FaceTime ou em outros aplicativos do tipo.

Mais precisamente, agora é mais fácil visualizar qual aplicativo ou janela você vai, de fato, dar acesso à outra pessoa. Nos próximos parágrafos, veja como fazer isso no seu computador! 👨‍💻

Primeiramente, abra um app que permita compartilhar a tela do seu Mac, como o próprio FaceTime da Apple.

Com a chamada de vídeo em andamento, clique no botão roxo, na barra de menus, e no ícone de compartilhamento (representado por um bonequinho e uma tela).

Para compartilhar apenas uma janela, mantenha o cursor do mouse/trackpad sobre a janela que deseja compartilhar e clique em “Compartilhar Esta Janela”. Você também pode compartilhar todas as janelas de um app ou até mesmo a tela inteira, tocando no botão roxo no canto superior esquerdo.

Se quiser, você também pode adicionar mais janelas ao compartilhamento depois que começar com uma, clicando novamente no botão roxo na barra de menus e depois em “Adicionar Janelas…”. É por esse mesmo menu que você pode permitir que a outra pessoa controle o seu computador, faça uma apresentação com a sua imagem aparecendo ou pare de compartilhar a janela/tela.

Simples, não?! 😊