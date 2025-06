Como desativar as margens ao usar janelas de apps em mosaico no Mac

O macOS Sequoia 15 trouxe algumas melhorias com relação à organização e ao uso de múltiplas janelas de aplicativos ao mesmo tempo.

É possível possível arrastar as janelas até a borda da tela com facilidade, melhorando a usabilidade de vários apps no decorrer do seu trabalho com o Mac. Porém, por padrão, algumas margens são aplicadas sempre que você for usar os seus apps desse jeito — o que pode desagradar muita gente.

Felizmente, você pode desativar isso de uma forma bem simples. Veja como fazer! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema e clique em “Mesa e Dock”, na barra lateral esquerda. Na seção “Janelas”, desmarque a opção “Aplicar margens às janelas em mosaico”.

E é isso! A partir de agora, as margens ao redor das janelas não aparecerão mais ao usar vários apps em mosaico no seu computador — deixando-as umas coladas nas outras.

Assim é o padrão:

Ao desativar tal opção, as janelas ficam sem nenhuma margem (espaçamento) entre elas:

Simples, não é?! 😊

via AppleInsider