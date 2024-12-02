Cyber Monday na App Store: mais de R$1.000 em descontos!

Abrindo a semana com mais uma seleção especial de promoções na App Store nesta Cyber Monday!
São mais de R$1.000 em descontos nas lojas de aplicativos da Maçã — e fora dela também, é claro!
Vamos aos descontos do dia?! 🤑
Marcos Tanaka
Os excelentes aplicativos desenvolvidos pelo Marcos Tanaka, da Loop Apps, estão com descontos especiais nas assinaturas premium anuais!
São descontos de 30%, para novos assinantes que utilizarem o código promocional
BF24.
Acompanhe novos lançamentos musicais, videoclipes, eventos e notícias dos seus artistas e das suas gravadoras favoritos.
Apresenta informações de todas as canções na sua biblioteca do Apple Music.
Marque e organize vídeos para assistir mais tarde.
Final Fantasy
Confira a seleção dos muitos jogos da franquia FINAL FANTASY, que estão com até 40% de desconto:
Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$120 em descontos:
Jogos
Um clássico dos jogos de tabuleiro.
Jogo de ação.
Jogo de aventura.
Jogo de ação.
Simulador de ônibus.
Aplicativos
Marcações em fotos.
Escaneamento de documentos.
Redimensionador de imagens.
Alternativa para fotografia com iPhone.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🥹