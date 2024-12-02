Navegue

Death Clock: aplicativo usa IA para prever a data da sua morte

Yan Avelino
02/12/2024
Death Clock

Já imaginou um aplicativo que pode estimar quanto tempo você ainda tem de vida? É exatamente isso que o Death Clock, app alimentado por inteligência artificial, promete fazer.

Desde o seu lançamento, em julho, ele tem gerado bastante curiosidade — tanto de pessoas que querem melhorar a saúde quanto de especialistas financeiros.

O Death Clock funciona de maneira bem direta: ele analisa alguns dados que você mesmo fornece, como idade, gênero, histórico de saúde da família, hábitos alimentares, nível de atividade física e até saúde mental.

Com essas informações, o app usa inteligência artificial para calcular uma possível data de morte. De acordo com o criador, Brent Franson, o sistema é muito mais preciso do que as tabelas de expectativa de vida tradicionais.

Além da previsão, o aplicativo oferece dicas personalizadas para ajudá-lo a viver mais, como se exercitar regularmente, cuidar do peso, gerenciar o estresse e até melhorar o sono. É um convite a repensar hábitos e focar em uma vida mais saudável.

Entretanto, o Death Clock vai além de curiosidade pessoal. Ele tem chamado a atenção de planejadores financeiros, já que pode ajudar pessoas a organizar melhor suas economias e evitar o risco de ficarem sem dinheiro para a aposentadoria.

O conceito é interessante, mas não deixa de ser polêmico. Enquanto muita gente enxerga o app como uma ferramenta para tomar decisões mais saudáveis, outros acham o seu tom meio sombrio — afinal, ele até inclui um “cartão da morte” para ilustrar a data prevista.

Mesmo assim, o Death Clock tem ocupado o topo das listas de aplicativos de Saúde e Fitness. Para quem está buscando uma forma diferente de motivação, parece estar funcionando.

Embora seja gratuito para usar, ele tem uma versão premium que custa US$40 por ano. Quem assina tem acesso a recursos como um contador que mostra, segundo a segundo, quanto tempo falta até a data estimada, além de sugestões mais detalhadas para prolongar a vida.

A verdade é que pensar na própria morte não é fácil. Para muitas pessoas, porém, o app tem servido como um lembrete poderoso de que cada decisão do dia a dia pode fazer diferença no tempo — e na qualidade — de vida.

O Death Clock, infelizmente, não está disponível na App Store brasileira.

