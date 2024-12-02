Google Maps agora mostra incidentes registrados por usuários do Waze

O Google Maps agora está começando a mostrar alertas de incidentes registrados no Waze enquanto você navega — incluindo a capacidade de confirmar as condições relatadas. A funcionalidade, vale notar, foi anunciada originalmente em julho passado junto a outras novidades para os aplicativos de navegação do Google.

Conforme visto pelo 9to5Google, um usuário do Reddit compartilhou uma captura de tela de um alerta que diz “Polícia reportada à frente” com base em relatos de motoristas do Waze. Assim como em outras notificações de incidentes no Maps, os usuários podem atualizar o alerta para confirmar ou não se ainda veem a mesma coisa.

Vale notar que o Google Maps já pede aos motoristas atualizações sobre incidentes de trânsito há vários meses, mas os alertas fornecidos diretamente “por motoristas do Waze” são novos. Os outros tipos de incidentes incluem fechamento de faixas, obras próximas, entre outros.

O único “problema” é que, até o momento, não há uma maneira de desativar esses alertas — somente o som da navegação de modo geral — o que pode ser algo ruim para quem prefere uma experiência de navegação sem esses alertas.

Além disso, o lançamento parece ser escalonado, com a disponibilidade variando de acordo com o país. O Google não revelou um cronograma com a disponibilidade da novidade para todos.