iOS 18: suporte a robôs aspiradores no app Casa ficará para 2025

Bruno Cardoso
02/12/2024 • 15:21
Anunciada durante a WWDC24, a possibilidade de controlar robôs aspiradores pelo app Casa (Home) ou por meio da Siri no iOS 18 não chegará mais em 2024, como notado pelo MacRumors.

O anúncio do adiamento desse recurso foi feito de uma forma bastante discreta pela própria Apple, que atualizou a página oficial do seu app de casa inteligente com uma nota de rodapé sobre a novidade:

O recurso estará disponível no início de 2025. O controle de robôs aspiradores com a Siri estará disponível apenas em inglês (EUA).

A versão brasileira do site, curiosamente, ainda não foi atualizada e ainda indica que o recurso será lançado em 2024, como originalmente previsto. A informação de que o controle pela Siri estaria disponível apenas em inglês dos Estados Unidos já era conhecida, vale notar.

Não está claro quando exatamente o suporte para robôs aspiradores será liberado para todos, uma vez que a Apple limitou-se a dizer que isso acontecerá em 2025 — mas é provável que a liberação ocorra com o iOS 18.3 ou, no mais tardar, com o iOS 18.4.

A Apple também não compartilhou um motivo específico para esse adiamento.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
