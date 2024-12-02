Leaker discorda que “iPhones 17 Pro” deixarão de usar titânio no chassi

O veículo The Information fez, na semana passada, algumas especulações em torno do “iPhone 17 Air/Slim” e dos “iPhones 17 Pro” — no caso destes últimos, de que eles poderão ter um acabamento de alumínio.

Assim, além das bordas do chassi, foi alegado que a parte traseira dos próximos modelos topos-de-linha combinará vidro e alumínio. Agora, o leaker conhecido como Instant Digital disse, em uma publicação na rede social chinesa Weibo, que isso não procede e que os modelos do “iPhone 17 Pro” continuarão usando titânio como material de acabamento.

Segundo ele, é “impossível” pensar nessa mudança, uma vez que, nos últimos anos, a Apple tem se concentrado em “promover materiais de ponta” da linha Pro como um dos pontos de venda, desde o aço inoxidável até o próprio titânio.

Embora o leaker em questão não tenha um histórico de vazamentos consolidado, ele previu corretamente o lançamento da opção nano-texture dos novos iPads Pro, mas se enganou quanto ao aumento do nível de brilho SDR dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max.

Na sua alegação mais recente, porém, ele não cita nenhuma fonte específica na cadeia de suprimentos para respaldar as informações. De qualquer forma, realmente faz mais sentido a Apple manter materiais de ponta como acabamento dos seus aparelhos mais caros, não acham?

