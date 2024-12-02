Navegue

Leitura de 1 minuto

Leaker discorda que “iPhones 17 Pro” deixarão de usar titânio no chassi

Luiz Gustavo Ribeiro
02/12/2024 • 14:54
Framesira / Shutterstock.com
iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

O veículo The Information fez, na semana passada, algumas especulações em torno do “iPhone 17 Air/Slim” e dos “iPhones 17 Pro” — no caso destes últimos, de que eles poderão ter um acabamento de alumínio.

Publicidade

Assim, além das bordas do chassi, foi alegado que a parte traseira dos próximos modelos topos-de-linha combinará vidro e alumínio. Agora, o leaker conhecido como Instant Digital disse, em uma publicação na rede social chinesa Weibo, que isso não procede e que os modelos do “iPhone 17 Pro” continuarão usando titânio como material de acabamento.

Segundo ele, é “impossível” pensar nessa mudança, uma vez que, nos últimos anos, a Apple tem se concentrado em “promover materiais de ponta” da linha Pro como um dos pontos de venda, desde o aço inoxidável até o próprio titânio.

Embora o leaker em questão não tenha um histórico de vazamentos consolidado, ele previu corretamente o lançamento da opção nano-texture dos novos iPads Pro, mas se enganou quanto ao aumento do nível de brilho SDR 1Standard dynamic range, ou faixa dinâmica padrão. dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max.

Na sua alegação mais recente, porém, ele não cita nenhuma fonte específica na cadeia de suprimentos para respaldar as informações. De qualquer forma, realmente faz mais sentido a Apple manter materiais de ponta como acabamento dos seus aparelhos mais caros, não acham?

via Mactrast

Notas de rodapé

  • 1
    Standard dynamic range, ou faixa dinâmica padrão.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
