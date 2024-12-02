Patente abre possibilidade de o botão de Ação chegar a iPads e Macs

A Apple apresentou o botão de Ação (que permite acesso rápido a diversas funções) originalmente com o primeiro Apple Watch Ultra, em 2022, levando-o aos iPhones no ano seguinte — e uma patente da companhia publicada recentemente revela planos de expandir esse recurso para outros dispositivos.

A patente descreve métodos e interfaces mais rápidos e eficientes para fornecer informações de status em dispositivos eletrônicos, incluindo personalização de botões laterais e interfaces visuais rotativas — uma forma melhorada para a apresentação dos recursos do botão de Ação.

Imagens: Patently Apple

Essa patente aparenta ter o objetivo de maximizar a interatividade entre usuários e dispositivos, incluindo Macs (desktops e laptops) e iPads, de modo que tecnologia oferecerá maior personalização não só para os iPhones.

O botão de Ação oferece acesso rápido a recursos como o modo silencioso, os modos de Foco, a câmera, a lanterna, a gravação, ao reconhecimento de música, a controles e a recursos de acessibilidade, permitindo ainda a personalização com o app Atalhos (Shortcuts) — portanto, seu uso poderá ser ainda mais ampliado caso ele chegue mesmo a outros dispositivos.

Apesar da publicação dessa patente, a Apple não anunciou ou prometeu nada do tipo. Ou seja, pode ser algo que nunca venha a se concretizar.

via Patently Apple