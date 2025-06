Polícia Civil prende motorista de ônibus com 79 iPhones contrabandeados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na última sexta-feira (29/11) a Operação New Born, a qual resultou na prisão em flagrante de um motorista de ônibus que carregava drogas e smartphones contrabandeados no veículo.

A carga ilícita, que foi apreendida após revista minuciosa dos policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (DP), é avaliada em R$400.000. O motorista fazia a linha São Paulo (SP) – Barreiras (BA) e foi pego na Rodoviária Interestadual de Brasília.

Como mostram as imagens divulgadas pela PCDF, é possível notar a presença de modelos bastante recentes de iPhones entre os aparelhos apreendidos — como o iPhone 16 Pro e o iPhone 15.

Ao todo, foram 84 smartphones apreendidos (79 deles aparelhos da Apple) — nenhum com nota fiscal ou com o selo de certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que indica se tratarem de produtos contrabandeados.

Preso em flagrante por tráfico de drogas e descaminho, o motorista enfrentará o agravante de atuar numa linha interestadual e em transporte público coletivo. Ele alegou ser a segunda vez que transportava drogas e a décima com smartphones.

A operação ainda prendeu um segundo motorista, este autuado apenas por descaminho. Ele pagou fiança e foi liberado pela polícia para responder pelo crime em liberdade.