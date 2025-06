Rival da Tesla, BYD também fabrica mais de 30% de todos os iPads

Quem curte carros sabe como a montadora chinesa BYD tem tomado o cenário automotivo brasileiro de assalto, especialmente com seus modelos de entrada 100% elétricos. Algo que muita gente pode não saber, entretanto, é da relação próxima que a empresa tem com a Apple, especialmente quando o assunto são iPads.

De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, a companhia disse recentemente ter mais de 10.000 engenheiros e cerca de 100.000 outros funcionários trabalhando em linhas de produção dedicadas aos tablets da Maçã. A estimativa é que a BYD seja hoje responsável pela fabricação de 30% de todos os iPads comercializados no mundo!

Tendo iniciado em 2009, a parceria entre as duas empresas também se estende para outros produtos, como o iPhone. É a BYD, por exemplo, que produz o chassi de titânio dos iPhones Pro mais recentes, os quais tornaram os modelos não só mais resistentes, como também mais leves.

A montadora chinesa começou a fabricar iPads em 2019, segundo um relatório publicado pela BYD Electronic na época. Mais especificamente, a empresa disse nesse documento ter entrado com sucesso na cadeia de suprimentos para um dos principais produtos (iPad) do seu cliente (Apple) e iniciado a sua produção em massa.

Principal rival da Tesla no mercado de carros elétricos, a BYD registrou uma receita de US$28 bilhões no último trimestre, contra US$25 bilhões da montadora americana. Ela também colabora com a Samsung, que usa dobradiças fabricadas pela companhia chinesa em seus smartphones dobráveis.

Embora sinalize uma dificuldade da Apple em reduzir sua dependência em fornecedoras chinesas, a parceria da gigante de Cupertino com a BYD também é vista como uma maneira de a companhia diversificar suas linhas de produção, as quais são (pelo menos na sua maior parte) tocadas pela gigante Foxconn.

