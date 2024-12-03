Agora você pode comprar Bitcoin (e outras criptomoedas) via Apple Pay

Uma das plataformas de criptomoedas mais populares, a Coinbase anunciou ontem uma novidade a qual permitirá que usuários de aplicativos de terceiros adquiram as moedas virtuais por meio do Apple Pay, sistema de pagamentos digital presente em dispositivos da Apple.

Esse recurso estará disponível para aplicativos que usam a Coinbase Onramp, uma plataforma projetada pela casa de câmbio para permitir a desenvolvedores adicionar o suporte à conversão de moedas tradicionais para criptomoedas. Basicamente, ela permite que usuários paguem por um item em sua moeda corrente e que o comerciante receba o valor convertido em cripto.

Com a novidade, usuários terão várias vantagens como uma maior velocidade no processo de pagamento e conversão (apenas alguns segundos), um processo de verificação de identidade com menos passos e taxas reduzidas para determinados tipos de transações.

Um vídeo publicado pela plataforma, inclusive, mostra como o processo pode ser bastante simples e rápido para os usuários:

Para desenvolvedores, a integração do suporte ao Apple Pay é bastante simples. Na verdade, ela já estará incluída automaticamente como uma opção de pagamento em apps que já utilizam a Coinbase Onramp, oferecendo uma maior versatilidade para esses negócios.

via MacRumors