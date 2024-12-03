Amazon Music libera Delivered, sua retrospectiva musical em 2024

Quem também está surfando a febre das retrospectivas musicais anuais é a Amazon, que anunciou hoje o Delivered — um recurso no estilo do Spotify Wrapped e do Apple Music Replay (cuja edição deste ano foi disponibilizada hoje para usuários, diga-se).

Assim como as retrospectivas mais conhecidas, o Delivered do Amazon Music exibe todas as suas músicas, os seus artistas e os seus podcasts favoritos (ou mais ouvidos) ao longo de 2024. A ferramenta até mostra “a principal solicitação que você fez com a Alexa”.

O recurso está disponível para todos os clientes da Amazon Music. Isso inclui tanto membros Prime que usam a versão básica quanto aqueles que pagam pela assinatura Unlimited.

Para acessar o Delivered, basta ir até a página da biblioteca e tocar no banner que divulga a retrospectiva. Você também pode acessar uma playlist perguntando à Alexa sobre as suas principais músicas de 2024.

A Amazon também diz que a Alexa pode tocar “uma mensagem exclusiva e especial” de um dos seus principais artistas, explicando que “clientes qualificados verão uma luz amarela piscando em seus dispositivos Alexa” se uma mensagem estiver esperando.

Por fim, assim como os outros streamers, o Amazon Music também revelou os artistas e as músicas mais populares do ano. Taylor Swift ficou com o lugar de melhor artista, enquanto “Beautiful Things”, de Benson Boone, levou o prêmio de melhor música.

