Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Amazon Music libera Delivered, sua retrospectiva musical em 2024

Luiz Gustavo Ribeiro
03/12/2024 • 16:45
Amazon Delivered 2024

Quem também está surfando a febre das retrospectivas musicais anuais é a Amazon, que anunciou hoje o Delivered — um recurso no estilo do Spotify Wrapped e do Apple Music Replay (cuja edição deste ano foi disponibilizada hoje para usuários, diga-se).

Publicidade

Assim como as retrospectivas mais conhecidas, o Delivered do Amazon Music exibe todas as suas músicas, os seus artistas e os seus podcasts favoritos (ou mais ouvidos) ao longo de 2024. A ferramenta até mostra “a principal solicitação que você fez com a Alexa”.

YouTube video

O recurso está disponível para todos os clientes da Amazon Music. Isso inclui tanto membros Prime que usam a versão básica quanto aqueles que pagam pela assinatura Unlimited.

Para acessar o Delivered, basta ir até a página da biblioteca e tocar no banner que divulga a retrospectiva. Você também pode acessar uma playlist perguntando à Alexa sobre as suas principais músicas de 2024.

Publicidade

Posts relacionados

A Amazon também diz que a Alexa pode tocar “uma mensagem exclusiva e especial” de um dos seus principais artistas, explicando que “clientes qualificados verão uma luz amarela piscando em seus dispositivos Alexa” se uma mensagem estiver esperando.

Por fim, assim como os outros streamers, o Amazon Music também revelou os artistas e as músicas mais populares do ano. Taylor Swift ficou com o lugar de melhor artista, enquanto “Beautiful Things”, de Benson Boone, levou o prêmio de melhor música.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TechCrunch

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

“Hysterical” é eleito o programa do ano de 2024 pelo Apple Podcasts
Próx. Post

Apple revela usar chips de IA da Amazon para a Siri e alguns serviços
Posts relacionados