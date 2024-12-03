Anatel homologa Magic Keyboards, Mouse e Trackpad com porta USB-C

Lançados junto ao iMac de 24 polegadas com o chip M4, os Magic Keyboards, o Magic Mouse e o Magic Trackpad com entradas USB-C foram agora homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que significa que eles finalmente podem ser comercializados no Brasil.
Começando pelo Magic Keyboard, temos nada menos que três versões: a “padrão”, sem Touch ID (
A3203); o modelo com Touch ID (
A3118); e a versão não só com o sensor biométrico, mas também com um teclado número (
A3119).
Eis os Certificados de Conformidade Técnica:
De acordo com os documentos, os três teclados são fabricados pela BYD Precision Manufacture Co., Ltd. (na China).
Indo agora para o Magic Mouse (
A3204), como bem sabemos ele manteve o mesmo design de antes, incluindo a porta de carregamento na parte de baixo do acessório.
Aqui está o seu Certificado de Conformidade Técnica:
De acordo com os documentos, o mouse é fabricado por duas unidades fabris: a Dongguan Primax Electronic & Telecommunication Products Ltd. (na China) e a BYD ELECTRONICS COMPANY LIMITED (no Vietnã).
Por fim, mas não menos importante, temos o Magic Trackpad (
A3120) — que, com exceção a porta USB-C, também permanece idêntico à sua versão anterior.
Segue o Certificado de Conformidade Técnica do acessório:
Assim como o acessório anterior, o Magic Keyboard é fabricado pela Dongguan Primax Electronic & Telecommunication Products Ltd. (na China) e pela BYD ELECTRONICS COMPANY LIMITED (no Vietnã).
Todos esses acessórios ainda não foram lançados por aqui, mas já temos informações sobre preços. A versão do Magic Keyboard com USB-C sairá por R$1.000, a do Magic Keyboard com Touch ID por R$1.700 e a do Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico, por R$2.200 para o modelo com teclas pretas e por R$1.900 na versão com teclas brancas.
O Magic Mouse e o Magic Trackpad custarão R$1.100 e R$1.700, respectivamente, nas versões com superfícies Multi-Touch na cor preta; e por R$830 e R$1.400, respectivamente, na cor branca.
