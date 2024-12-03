Apple destaca uso do modo Ação de iPhones por brasileiro com Parkinson [atualizado]

O perfil da Apple no Instagram fez uma postagem com o brasileiro Rodrigo Mendes, um esportista com a doença de Parkinson, utilizando o modo Ação (recurso de estabilização de câmera apresentado com os iPhones 14).
Nos seus Stories, a Apple também postou dois outros curtos vídeos que mostram a eficácia desse sistema em situações cotidianas na vida de duas brasileiras que possuem a mesma condição, Fernanda Manfredi e Samantha Sobral.
Confira o vídeo com Mendes:
Como dito, o modo Ação permite capturar vídeos estáveis mesmo em movimento; para isso, ele combina estabilizações de imagem óptica e digital para reduzir tremores e oscilações. O recurso também permite gravação de até 2,8K a 60 quadros por segundo.
Histórias bacanas! 😊
Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 05/12/2024 às 21:10
A Apple também disponibilizou tanto o vídeo destacado no seu perfil, com Mendes, quanto aqueles divulgados apenas nos Stories, no seu canal brasileiro do YouTube.
Confira:
Segundo a companhia, todos os vídeos foram filmados com o iPhone 16 Pro e, naturalmente, fazem parte da campanha Filmado com o iPhone (Shot on iPhone).
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.