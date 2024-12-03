Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple destaca uso do modo Ação de iPhones por brasileiro com Parkinson [atualizado]

Gabriel Otto
03/12/2024 • 17:59

O perfil da Apple no Instagram fez uma postagem com o brasileiro Rodrigo Mendes, um esportista com a doença de Parkinson, utilizando o modo Ação (recurso de estabilização de câmera apresentado com os iPhones 14).

Nos seus Stories, a Apple também postou dois outros curtos vídeos que mostram a eficácia desse sistema em situações cotidianas na vida de duas brasileiras que possuem a mesma condição, Fernanda Manfredi e Samantha Sobral.

Confira o vídeo com Mendes:

Encomendado pela Apple. Rodrigo convive com tremores nas mãos por causa da doença de Parkinson há 12 anos. Com a estabilização de vídeo do modo Ação, ele consegue capturar suas caminhadas segurando a câmera na mão.
“Alcançar uma meta como essa e, no final, conseguir capturar uma imagem sozinho faz uma grande diferença para mim.” #ShotoniPhone por Rodrigo M. @rodcsmendes

Como dito, o modo Ação permite capturar vídeos estáveis mesmo em movimento; para isso, ele combina estabilizações de imagem óptica e digital para reduzir tremores e oscilações. O recurso também permite gravação de até 2,8K a 60 quadros por segundo.

Histórias bacanas! 😊

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 05/12/2024 às 21:10

A Apple também disponibilizou tanto o vídeo destacado no seu perfil, com Mendes, quanto aqueles divulgados apenas nos Stories, no seu canal brasileiro do YouTube.

Confira:

YouTube video
Feito a convite da Apple. Rodrigo vive com tremores nas mãos devido à doença de Parkinson, desde 2009. Com a estabilização de vídeo do modo Ação, ele consegue registrar as suas trilhas com o iPhone na mão. “Subir uma montanha, e no final, ter condições de fazer uma imagem por conta própria faz muita diferença para mim.” #FilmadocomoiPhone por Rodrigo M. @rodcsmendes
YouTube video
Feito a convite da Apple. Há três anos, Fernanda vive com tremor essencial, e isso não lhe permitia fazer filmagens com as próprias mãos. Com o modo Ação, o Koda virou o personagem principal dos seus vídeos. “Quando você tem um animalzinho, um amor genuíno, você quer gravar vídeos o tempo todo.” #FilmadocomoiPhone por Fernanda M. @fernanda.manfredi
YouTube video
Feito a convite da Apple. Samantha vive com Parkinson desde 2019. Com a estabilização de vídeo do modo Ação do iPhone, ela consegue registrar todos os momentos especiais com a filha. “Agora eu posso filmá-la sem problemas, sem pedir ajuda pra ninguém, e tenho certeza de que vai ficar muito bom.” #FilmadocomoiPhone por Samantha S. @sasobral18

Segundo a companhia, todos os vídeos foram filmados com o iPhone 16 Pro e, naturalmente, fazem parte da campanha Filmado com o iPhone (Shot on iPhone).

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
