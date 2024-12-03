Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple disponibiliza a quarta versão beta do visionOS 2.2

Luiz Gustavo Ribeiro
03/12/2024 • 15:54
Divulgação/Apple

Já está disponível a quarta versão de testes do visionOS 2.2 (compilação 22N5800a) para desenvolvedores.

Até o momento, a Apple liberou somente essa nova beta para desenvolvedores, de modo que o iOS 18.2, o iPadOS 18.2 e o macOS Sequoia 15.2 seguem nas quartas versões de testes, enquanto o watchOS 11.2 e o tvOS 18.2 estão nas terceiras.

O visionOS 2.2, como temos acompanhado, incluirá novidades como suporte a telas wide e ultrawide ao usar o recurso Mac Virtual Display (a ferramenta que espelha a tela de Macs no Vision Pro), bem como o suporte a resoluções mais altas. Além disso, o update trará o roteamento de áudio através do próprio headset.

Veremos se a companhia liberará novas versões de testes para os demais sistemas ainda nesta semana — já que é esperado que as Release Candidates (RCs) sejam disponibilizadas neste mês, bem como obviamente as versões finais.

Luiz Gustavo Ribeiro
