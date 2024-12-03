Apple Music libera o Replay 2024 com sua retrospectiva musical do ano

Após muita expectativa, foi lançado hoje o Apple Music Replay 2024, um compilado com as músicas, os artistas, os álbuns, as playlists e os gêneros mais reproduzidos por cada usuário da plataforma.

Publicidade

Ainda disponível apenas na interface projetada para a web, neste ano pela primeira vez o Replay pode ser acessado diretamente dentro do Apple Music no iOS 18.1, enquanto nas versões anteriores ele ainda está acessível apenas via navegador.

Ao entrar na página, o Replay exibe logo no topo os principais destaques para várias categorias de maneira resumida e em formato de stories (que são compartilháveis tanto em imagem quanto em vídeo).

Com direito a trilha sonora correspondente às músicas e artistas exibidos, os destaques também mostram algumas informações curiosas, como se você entrou no top ouvintes de algum artista.

Publicidade

Logo abaixo, há um painel com seções as quais contam com informações mais detalhadas para cada categoria (como álbuns, artistas e músicas) e exibem os 15 mais reproduzidos em cada uma delas.

Aproveitando que esse foi o primeiro ano com a divulgação do Replay mensal, a Apple divulgou também o top artistas, as músicas e os álbuns por mês — obviamente, com o mês de dezembro ainda vazio.

O painel ainda conta com as playlists, as estações e os gêneros mais ouvidos, bem como os marcos musicais atingidos no ano e comparações dos resultados de 2024 em relação aos de 2023.

Claro, há também a divulgação da playlist Replay 2024 com as 100 músicas mais ouvidas. Vale recordar que esta é disponibilizada já no início do ano e vai sendo moldada ao longo dos meses.

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.