Apple Pay está agora disponível para usuários no Uruguai

O Apple Pay, sistema de pagamento sem contato da Maçã, está agora disponível no Uruguai, conforme esperado e indicado na página de disponibilidade do serviço. Sua liberação no país acontece em parceria com alguns bancos (como o Itaú), possibilitando que usuários realizem pagamentos com mais facilidade.

No caso do Itaú, para habilitar o Apple Pay, usuários devem entrar no app do banco. A configuração é feita automaticamente selecionando a opção que aparece na plataforma. Depois de configurados, os cartões de crédito ou débito emitidos pelo banco podem ser cadastrados no app Carteira (Wallet).

Além do Itaú, os cartões do Midinero também podem ser configurados no Apple Pay no Uruguai.

Mais informações sobre como funciona e como configurar o Apple Pay em seu(s) dispositivo(s) podem sem conferidas nessa matéria.