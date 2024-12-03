Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple Pay está agora disponível para usuários no Uruguai

Luiz Gustavo Ribeiro
03/12/2024 • 14:13
Cartão do Midinero no Apple Pay

O Apple Pay, sistema de pagamento sem contato da Maçã, está agora disponível no Uruguai, conforme esperado e indicado na página de disponibilidade do serviço. Sua liberação no país acontece em parceria com alguns bancos (como o Itaú), possibilitando que usuários realizem pagamentos com mais facilidade.

Publicidade

No caso do Itaú, para habilitar o Apple Pay, usuários devem entrar no app do banco. A configuração é feita automaticamente selecionando a opção que aparece na plataforma. Depois de configurados, os cartões de crédito ou débito emitidos pelo banco podem ser cadastrados no app Carteira (Wallet).

Agora você pode pagar com Apple Pay 😎.
Mais rápido e fácil no seu celular com o Itaú.

Além do Itaú, os cartões do Midinero também podem ser configurados no Apple Pay no Uruguai.

Seu celular e relógio agora são sua carteira! 💳
Com Midinero e Apple Pay, você paga rápido e seguro pelo seu iPhone ou Apple Watch. 📲👌
É tão fácil que você vai querer pagar sempre assim! 😎
Comece agora e descobri a comodidade de pagar com apenas um toque. 🙌

Posts relacionados

Mais informações sobre como funciona e como configurar o Apple Pay em seu(s) dispositivo(s) podem sem conferidas nessa matéria.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Segunda temporada de “Surface” estreará no Apple TV+ em 21/2
Próx. Post

Apple TV+: veja o trailer de “The Secret Lives of Animals”, com Hugh Bonneville
Posts relacionados