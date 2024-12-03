Apple revela usar chips de IA da Amazon para a Siri e alguns serviços

A Apple surpreendeu ao revelar que está usando chips de inteligência artificial personalizados da Amazon Web Services (AWS). O anúncio foi feito durante o evento AWS re:Invent, mostrando como a parceria entre as duas gigantes está cada vez mais forte.

O diretor sênior de aprendizado de máquina e IA da Apple, Benoit Dupin, explicou que a empresa utiliza chips como o Trainium e o Graviton da AWS para dar vida a serviços como Siri, Apple Maps e Apple Music. Segundo ele, esses chips ajudaram a melhorar em 40% a eficiência das operações de aprendizado de máquina.

Outra novidade é que a Maçã está testando o novo chip de treinamento de IA da AWS, o Trainium2. A expectativa é que ele traga até 50% de ganho em eficiência no pré-treinamento de modelos de IA proprietários.

A presença da Apple no re:Invent foi um destaque por si só. Normalmente, a empresa é discreta sobre seus fornecedores, então esse endosso público à AWS é um grande voto de confiança.

Dupin ressaltou que a relação entre as empresas já dura mais de uma década, com a AWS sendo usada para os serviços da Maçã supracitados. Esse movimento também reforça a AWS como uma das principais concorrentes no mercado de IA em nuvem, que inclui o Microsoft Azure e o Google Cloud.

Com essa parceria, a Apple sinaliza que não quer depender apenas da NVIDIA. A empresa já está explorando alternativas, assim como outras gigantes, como a Meta e o Google, que também desenvolvem seus próprios chips.

No caso da gigante de Cupertino, ela combina o processamento de IA diretamente nos seus chips e o uso de servidores em nuvem, criando um modelo híbrido de desenvolvimento de IA.

O anúncio chega em um momento em que a corrida por infraestrutura de IA está pegando fogo. Tanto a AWS quanto a NVIDIA estão correndo para atender à demanda, embora ambas enfrentem desafios na cadeia de suprimentos.

A AWS aproveitou o evento e lançou os servidores Trn2 UltraServers, equipados com o Trainium2. Eles prometem competir diretamente com a NVIDIA, que é líder no mercado de hardware para IA, oferecendo uma economia de custos de até 40% para os clientes.

A AWS também anunciou uma nova supermáquina, que contará com milhares de chips Trainium2 para atender a grandes demandas de treinamento de IA, com a startup Anthropic sendo uma das primeiras a testá-la. Além disso, já estão nos planos da AWS o lançamento de um chip de próxima geração, o Trainium3, previsto para 2025.

via CNBC