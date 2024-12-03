Apple TV+: veja o trailer de “The Secret Lives of Animals”, com Hugh Bonneville

Anunciada no mês passado pelo Apple TV+, a série documental “The Secret Lives of Animals” ganhou hoje o seu trailer oficial. Marcada para estrear em 18 de dezembro, ela promete utilizar tecnologia de ponta para mostrar detalhes incríveis do mundo animal.

Narrada pelo vencedor do SAG Award Hugh Bonneville, a produção destaca 77 espécies únicas em 24 países ao longo de 3 anos, revelando comportamentos impressionantes e destacando a inteligência do mundo natural.

Welcome to the animal kingdom, it’s a jungle out there.



From BBC Studios comes a 10 part docuseries revealing never-before-seen footage of wild animals getting wild.#TheSecretLivesOfAnimals — Streaming December 18 on Apple TV+ pic.twitter.com/b85LNlKNCs — Apple TV (@AppleTV) December 3, 2024 Bem-vindo ao reino animal, é uma selva lá fora.

Os estúdios da BBC trazem uma série documental de 10 partes revelando cenas nunca antes vistas de animais selvagens se tornando selvagens.

#TheSecretLivesOfAnimals — Disponível em 18 de dezembro no Apple TV+

De acordo com o serviço de streaming da Maçã, “The Secret Lives of Animals” captura, pela primeira vez, “os sons e vibrações de uma dança única de acasalamento de aranha saltadora, um peixe-rei em Trindade e Tobago respirando pela cauda quando está fora da água e um rato-da-floresta marcando seu território com placas de sinalização”, entre outras coisas absolutamente fascinantes.

Uma produção da BBC Studios Natural History Unit, a docussérie tem Matt Brandon como showrunner e Roger Webb como produtor executivo. Essa é a terceira colaboração entre a produtora britânica e o Apple TV+, que já trabalharam juntas em “Planeta Pré-histórico” (“Prehistoric Planet”) e “O ano em que a Terra mudou” (“The Year Earth Changed”).

Todos os dez episódios de “The Secret Lives of Animals” chegarão Apple TV+ de vez, logo na estreia. Animados?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

