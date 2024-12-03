Navegue

Cartões Caju ganham compatibilidade com o Apple Pay

Yan Avelino
03/12/2024 • 18:37
Cartões Caju ganham suporte ao Apple Pay

A Caju anunciou hoje que seus cartões agora são compatíveis com o Apple Pay. A novidade permite que os usuários utilizem os cartões da fintech em iPhones e Apple Watches para realizar pagamentos de maneira prática e segura.

A empresa brasileira foi fundada em 2019 e permite que colaboradores utilizem valores de alimentação, saúde, mobilidade e cultura de forma flexível. A plataforma tambémz oferece gestão de despesas e premiações para empresas.

Para utilizar o cartão Caju com o Apple Pay, siga um dos métodos abaixo:

Pelo aplicativo da Caju:

  1. Atualize o aplicativo Caju para a versão mais recente.
  2. Abra o app e toque no banner “Adicionar cartão”.
  3. Selecione o cartão que deseja adicionar.
  4. Escolha o dispositivo Apple que utilizará.
  5. Aceite os termos e condições.
  6. Concluída a configuração, o cartão estará pronto para uso com o Apple Pay.

Pelo aplicativo Carteira (Wallet):

  1. Abra o app Carteira no dispositivo Apple.
  2. Toque no ícone “+” no canto superior direito.
  3. Selecione “Cartão de Débito ou Crédito”.
  4. Adicione o cartão escaneando-o ou inserindo os dados manualmente.

Além dos cartões Caju, nas últimas semanas, os cartões do NG.CASH, do AMEX Corporate (Bradesco), da Lanistar, da Zoopdo iFood Benefíciosda conta Santander Select Globalda Flashda Caixa e do Sicoob também receberam suporte ao Apple Pay.

via Passageiro de Primeira

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
