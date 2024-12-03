Como fazer o alarme tocar no iPhone com o Foco Sono do Apple Watch ativado

Com o Foco Sono do Apple Watch, você pode monitorar e melhorar a qualidade do seu descanso. Essa funcionalidade ajuda a criar hábitos saudáveis, como horários regulares de dormir e acordar, e até mesmo a reduzir o estresse.

No entanto, muitos usuários podem se perguntar: como fazer o iPhone tocar o alarme quando o Foco Sono estiver ativado e com o alarme (do próprio recurso) programado? Afinal, muita gente pode não acordar facilmente só com a vibração do Apple Watch.

A resposta? Existe uma alternativa extremamente simples para contornar isso.

Basta que você crie um alarme separado no aplicativo Relógio (Clock) do iPhone, fora do Foco Sono. Assim, mesmo que não acorde com o alarme do relógio, o iPhone tocará.

Para fazer isso:

Abra o aplicativo Relógio no iPhone; Crie um novo alarme para o horário desejado; Salve o alarme.

O ideal então, nesse caso, é você ajustar o alarme do Foco Sono para alguns minutos antes do horário que você realmente precisa acordar e um alarme no iPhone para o horário desejado em si. Assim, caso você não acorde com o Apple Watch, definitivamente acordará com o alarme do iPhone.

Essa é uma dica simples, mas que pode passar despercebida por algumas pessoas. 😴

