Como ocultar as suas atividades físicas de um amigo [iPhone e Apple Watch]

Pedro Henrique Nunes
03/12/2024 • 07:30
O aplicativo Fitness do iPhone e do Apple Watch permite que você acompanhe as suas atividades físicas de um jeito muito simples e intuitivo. Você também pode compartilhá-las com os seus amigos ou familiares, e até competir com eles para ver quem se sai melhor durante a semana.

Se você faz esse compartilhamento e, por algum motivo, não quer mais mostrar o seu progresso de atividade, é possível ocultá-lo facilmente. Nos próximos parágrafos, mostraremos como fazer isso pelo iPhone ou pelo Apple Watch! 🙂

Como ocultar as suas atividades físicas de um amigo pelo iPhone

Com o app Fitness aberto, toque na aba “Compartilhar” e escolha um amigo. Depois, vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e toque em “Ocultar minha Atividade”.

Como ocultar as suas atividades de um amigo pelo Apple Watch

Abra o app Atividade no relógio e toque no botão representado por dois bonequinhos, no canto inferior esquerdo.

Depois de selecionar o nome do amigo, role até a parte inferior da tela e vá até “Ocultar minha Atividade”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
