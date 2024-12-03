Como ocultar as suas atividades físicas de um amigo [iPhone e Apple Watch]

O aplicativo Fitness do iPhone e do Apple Watch permite que você acompanhe as suas atividades físicas de um jeito muito simples e intuitivo. Você também pode compartilhá-las com os seus amigos ou familiares, e até competir com eles para ver quem se sai melhor durante a semana.

Se você faz esse compartilhamento e, por algum motivo, não quer mais mostrar o seu progresso de atividade, é possível ocultá-lo facilmente. Nos próximos parágrafos, mostraremos como fazer isso pelo iPhone ou pelo Apple Watch! 🙂

Como ocultar as suas atividades físicas de um amigo pelo iPhone

Com o app Fitness aberto, toque na aba “Compartilhar” e escolha um amigo. Depois, vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e toque em “Ocultar minha Atividade”.

Como ocultar as suas atividades de um amigo pelo Apple Watch

Abra o app Atividade no relógio e toque no botão representado por dois bonequinhos, no canto inferior esquerdo.

Depois de selecionar o nome do amigo, role até a parte inferior da tela e vá até “Ocultar minha Atividade”.

