Como receber um lembrete de esforço ao finalizar exercícios no Apple Watch

O watchOS 11 trouxe uma nova função que permite adicionar o esforço necessário para realizar uma determinada atividade física.
Para não se esquecer de fazer isso, você pode ativar os lembretes, que serão enviados assim que você terminar um exercício no app Exercício (Workout).
Veja como ativar isso usando o seu iPhone ou o próprio relógio! 🏃♂️
Como ativar os lembretes de esforço pelo iPhone
Com o app Watch aberto, toque na aba “Meu Relógio” e em “Exercício”. Depois, marque a opção “Lembrete de Esforço”.
Como ativar os lembretes de esforço pelo Apple Watch
Abra os Ajustes, toque em “Exercício” e ative a opção “Lembrete de Esforço”.
Prontinho! Agora você poderá escolher o esforço aplicado sempre que finalizar uma atividade.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.