Como receber um lembrete de esforço ao finalizar exercícios no Apple Watch

O watchOS 11 trouxe uma nova função que permite adicionar o esforço necessário para realizar uma determinada atividade física.

Para não se esquecer de fazer isso, você pode ativar os lembretes, que serão enviados assim que você terminar um exercício no app Exercício (Workout).

Veja como ativar isso usando o seu iPhone ou o próprio relógio! 🏃‍♂️

Como ativar os lembretes de esforço pelo iPhone

Com o app Watch aberto, toque na aba “Meu Relógio” e em “Exercício”. Depois, marque a opção “Lembrete de Esforço”.

Como ativar os lembretes de esforço pelo Apple Watch

Abra os Ajustes, toque em “Exercício” e ative a opção “Lembrete de Esforço”.

Prontinho! Agora você poderá escolher o esforço aplicado sempre que finalizar uma atividade.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

