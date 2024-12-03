Navegue

Leitura de 1 minuto

Como receber um lembrete de esforço ao finalizar exercícios no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
03/12/2024 • 07:00
Divulgação/Apple

O watchOS 11 trouxe uma nova função que permite adicionar o esforço necessário para realizar uma determinada atividade física.

Para não se esquecer de fazer isso, você pode ativar os lembretes, que serão enviados assim que você terminar um exercício no app Exercício (Workout).

Veja como ativar isso usando o seu iPhone ou o próprio relógio! 🏃‍♂️

YouTube video

Como ativar os lembretes de esforço pelo iPhone

Com o app Watch aberto, toque na aba “Meu Relógio” e em “Exercício”. Depois, marque a opção “Lembrete de Esforço”.

Como ativar os lembretes de esforço pelo Apple Watch

Abra os Ajustes, toque em “Exercício” e ative a opção “Lembrete de Esforço”.

Prontinho! Agora você poderá escolher o esforço aplicado sempre que finalizar uma atividade.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
