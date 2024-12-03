Navegue

Leitura de 1 minuto

Fones Beats Solo Buds têm seu firmware atualizado pela primeira vez

Luiz Gustavo Ribeiro
03/12/2024 • 19:35
Beats Solo Buds

Os fones de ouvido Beats Solo Buds, anunciados pela subsidiária da Apple em abril passado e disponibilizados em junho — porém não no Brasil — ganharam hoje sua primeira atualização de firmware.

A compilação do novo firmware é a 3A130, enquanto a anterior (e original) era a 3A112. Não há, porém, informações sobre o que a nova versão inclui — e a Apple normalmente não fornece informações sobre atualizações de firmware dos fones Beats.

Além disso, assim como os AirPods, as atualizações de firmware dos fones da Beats acontecem over-the-air. Segundo essa página de suporte da empresa, o update é feito automaticamente enquanto os fones de ouvido estão carregando e no alcance do Bluetooth do iPhone, do iPad ou do Mac conectados ao Wi-Fi.

Para verificar se os fones de ouvido estão atualizados, acesse Ajustes » Bluetooth e toque no botão Informações ao lado do nome do dispositivo. Vá até a seção “Sobre” para conferir a versão do firmware.

via MacRumors

