“Hysterical” é eleito o programa do ano de 2024 pelo Apple Podcasts

O Apple Podcasts escolheu “Hysterical” como o programa do ano de 2024. A série, dividida em sete episódios, mergulha em um mistério real: uma doença misteriosa que atingiu um grupo de estudantes do ensino médio em Le Roy, Nova York (Estados Unidos).

Publicidade

O podcast, produzido pela Wondery e pela Pineapple Street Studios (da Audacy), ainda faz uma conexão intrigante com a chamada “síndrome de Havana”, que impactou diplomatas e agentes da CIA Let’s hear it for our 2024 Show of the Year, Hysterical. 👏



Seasoned podcaster Dan Taberski delivers an incredibly thought-provoking series about the 2011 mysterious illness outbreak in LeRoy, New York and its connection to other misunderstood events. 🏆https://t.co/6g7zE1jBZj pic.twitter.com/mrAjqbOJua — Apple Podcasts (@ApplePodcasts) December 3, 2024 Vamos celebrar o Programa do Ano de 2024: “Hysterical”! 👏

O experiente podcaster Dan Taberski apresenta uma série incrivelmente instigante sobre o misterioso surto de doença em LeRoy, Nova York, em 2011, e suas conexões com outros eventos pouco compreendidos. 🏆

apple.co/SOTY24

Lançado em julho passado, “Hysterical” não demorou para fazer sucesso, alcançando o topo da lista dos programas mais populares no Apple Podcasts logo após a sua estreia. E não parou por aí: ao longo do ano, manteve o público engajado e fechou 2024 como o nono programa mais ouvido entre os novos lançamentos da plataforma.

O criador da série, Dan Taberski, quis explorar a possibilidade de que essas doenças poderiam ter uma origem psicossomática, ou seja, serem “doenças histéricas”.

Publicidade

A ideia surgiu ao observar semelhanças entre os casos em Le Roy e as situações enfrentadas pelos diplomatas. “Quando estou cheio de perguntas e empolgado para buscar respostas, sei que é hora de mergulhar na história”, contou Taberski em uma entrevista ao Apple Podcasts for Creators.

O diretor de conteúdo da Wondery, Marshall Lewy, celebrou o reconhecimento. “Dan é um contador de histórias incrível, com uma abordagem única que prende o ouvinte e o leva a explorar essas questões profundas”, afirmou.

A vice-presidente executiva de podcasts da Audacy, Jenna Weiss-Berman, também destacou o trabalho do criador, chamando-o de “uma das vozes mais fortes em documentários de áudio”.

Publicidade

Se você gosta de mergulhar em histórias reais com um toque de mistério, vale conferir “Hysterical” (em inglês, vale pontuar). Todos os episódios estão disponíveis no Apple Podcasts, e quem assina o Wondery+ ainda pode ouvir tudo sem anúncios.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.