Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Lançamento do Apple Vision Pro em Taiwan é marcado para 17/12

Bruno Cardoso
03/12/2024 • 11:46
Divulgação/Apple

A expansão do Apple Vision Pro para novos mercados segue de vento em popa. Hoje, a Maçã anunciou que o seu headset de realidade mista será lançado em Taiwan no dia 17 de dezembro — daqui a exatamente duas semanas.

Publicidade

Interessados em adquirir um Vision Pro por lá já podem, inclusive, acessar a página de compra do dispositivo que, embora ainda não aceite encomendas, permite configurá-lo do seu jeito (o que inclui as inserções ópticas da ZEISS), dando uma noção de quanto essa brincadeira custará por lá.

Com esse anúncio, Taiwan se torna o 13º país a receber a mais nova categoria de produtos da Apple. Lançado primeiro apenas nos Estados Unidos, o headset já chegou ao Canadá, à China, a Hong Kong, ao Japão, a Singapura, à Austrália, à França, à Alemanha, ao Reino Unido, aos Emirados Árabes Unidos e à Coreia do Sul.

O Vision Pro partirá de NT$120.000 (cerca de R$22.500) em Taiwan e, como de costume, poderá ser configurado com 256GB, 512GB ou 1TB de armazenamento. As inserções ópticas da ZEISS, por sua vez, custarão NT$5.000 (~R$930).

Publicidade

Ainda de acordo com a Apple, a pré-venda do dispositivo em Taiwan começará nesta quinta-feira (5/12), às 9h da manhã pelo horário local. Para nós, brasileiros, resta sonhar com o dia em que esse headset aterrissará por aqui. 😜

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Ross Young corrobora rumor sobre chegada de iPhone dobrável em 2026
Próx. Post

Agora você pode comprar Bitcoin (e outras criptomoedas) via Apple Pay
Posts relacionados