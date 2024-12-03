Lançamento do Apple Vision Pro em Taiwan é marcado para 17/12

A expansão do Apple Vision Pro para novos mercados segue de vento em popa. Hoje, a Maçã anunciou que o seu headset de realidade mista será lançado em Taiwan no dia 17 de dezembro — daqui a exatamente duas semanas.

Interessados em adquirir um Vision Pro por lá já podem, inclusive, acessar a página de compra do dispositivo que, embora ainda não aceite encomendas, permite configurá-lo do seu jeito (o que inclui as inserções ópticas da ZEISS), dando uma noção de quanto essa brincadeira custará por lá.

Com esse anúncio, Taiwan se torna o 13º país a receber a mais nova categoria de produtos da Apple. Lançado primeiro apenas nos Estados Unidos, o headset já chegou ao Canadá, à China, a Hong Kong, ao Japão, a Singapura, à Austrália, à França, à Alemanha, ao Reino Unido, aos Emirados Árabes Unidos e à Coreia do Sul.

O Vision Pro partirá de NT$120.000 (cerca de R$22.500) em Taiwan e, como de costume, poderá ser configurado com 256GB, 512GB ou 1TB de armazenamento. As inserções ópticas da ZEISS, por sua vez, custarão NT$5.000 (~R$930).

Ainda de acordo com a Apple, a pré-venda do dispositivo em Taiwan começará nesta quinta-feira (5/12), às 9h da manhã pelo horário local. Para nós, brasileiros, resta sonhar com o dia em que esse headset aterrissará por aqui. 😜

