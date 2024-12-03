Ross Young corrobora rumor sobre chegada de iPhone dobrável em 2026

Em uma nova previsão, a qual aparece timidamente em meio a um relatório sobre o mercado de smartphones dobráveis na Display Supply Chain Consultants (DSCC), o renomado analista Ross Young afirmou acreditar que a Apple lançará o seu tão especulado iPhone dobrável na segunda metade de 2026.

A previsão surge em meio a um cenário preocupante para as atuais fabricantes desse tipo de dispositivo, visto que há uma estagnação no mercado após um crescimento relevante nos últimos anos. Segundo Young, a comercialização de telas para dobráveis subirá apenas 4% neste ano e deverá cair os mesmos 4% em 2025.

No entanto, o analista enxerga como um motivo de otimismo a expectativa para que a Apple adentre nesse mercado já em 2026 — o que poderá gerar um crescimento significativo no setor de smartphones dobráveis, dada a posição dominante da Maçã anualmente com os iPhones.

Qualquer melhoria no formato, funcionalidade, casos de uso, durabilidade, etc. poderá impulsionar uma nova demanda por este mercado.

Com esse possível lançamento de um iPhone dobrável, a expectativa de Young é que esse mercado bata recorde em 2026 com mais de 30% de crescimento e, ainda, que apresente crescimentos sequenciais de 20% tanto em 2027 quanto em 2028.

A previsão de Young corrobora dois rumores que surgiram há alguns meses, os quais apontavam a chegada do primeiro dobrável da Maçã para o mesmo ano — inclusive já com detalhes sobre a sua produção.

