Segunda temporada de “Surface” estreará no Apple TV+ em 21/2

Quem aí está ansioso pela segunda temporada de “Superfície” (“Surface”)? Após a renovação da série — estrelada e produzida por Gugu Mbatha-Raw e criada por Veronica West — há praticamente dois anos, poucas informações novas surgiram. Hoje, porém, o Apple TV+ tratou de liberar um first look e a data de estreia da sequência: 21 de fevereiro de 2025.

Ambientada em um mundo totalmente novo, Sophie (Mbatha-Raw) continua sua missão para encontrar respostas em sua cidade natal, Londres (Reino Unido). Tendo sofrido uma lesão que causou perda de memória, Sophie segue as poucas pistas que tem para se inserir na elite da sociedade britânica e descobrir uma possível conexão com uma herdeira. Mas tudo muda quando um jornalista a contata e Sophie percebe que eles estavam trabalhando juntos para expor um escândalo sobre as pessoas perigosas de quem ela se tornou próxima.

Memories can be deadly. Gugu Mbatha-Raw returns as Sophie, a woman determined to unravel the mysteries of her past.



Phil Dunster, Freida Pinto, Millie Brady, Joely Richardson, Rupert Graves, Gavin Drea, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, and Oliver Jackson-Cohen join Sophie on her… pic.twitter.com/mzP436fqYF — Apple TV (@AppleTV) December 3, 2024 Memórias podem ser mortais. Gugu Mbatha-Raw retorna como Sophie, uma mulher determinada a desvendar os mistérios de seu passado.

Phil Dunster, Freida Pinto, Millie Brady, Joely Richardson, Rupert Graves, Gavin Drea, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya e Oliver Jackson-Cohen se juntam a Sophie em sua busca por respostas.

#Surface Temporada 2 — 21 de fevereiro no Apple TV+.

O serviço de streaming também divulgou, no seu canal do YouTube, uma retrospectiva da primeira temporada:

Além de Mbatha-Raw, o elenco inclui nomes já conhecidos, como Oliver Jackson-Cohen e Millie Brady bem como as novas estrelas Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson e Freida Pinto.

“Surface” é produzida pela Hello Sunshine, com Reese Witherspoon e Lauren Neustadter atuando como produtoras executivas. Os diretores da segunda temporada incluem Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller e Alrick Riley.

"Surface" é produzida pela Hello Sunshine, com Reese Witherspoon e Lauren Neustadter atuando como produtoras executivas. Os diretores da segunda temporada incluem Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller e Alrick Riley.

