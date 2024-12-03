Tesla lança aplicativo para Apple Watch com suporte a chave digital e controles

A Tesla disponibilizou hoje uma atualização para o seu aplicativo no iOS (versão 4.39.5) que inclui, para a alegria dos donos dos veículos da empresa, uma versão do software projetada para o Apple Watch, como notado pelo usuário Aaron no X (ex-Twitter).

O aplicativo para o Watch oferece alguns dos recursos disponíveis no iPhone — sendo o principal deles o suporte a chave digital, que é especialmente útil para aqueles que geralmente deixam o iPhone no carro enquanto realizam alguma atividade com o Apple Watch.

Além disso, o app consegue abrir o porta-malas do veículo, ativar o controle climático e mostrar o nível de carga restante da bateria (e sua autonomia).

O app da Tesla para Apple Watch requer minimamente o watchOS 11. Vale notar que ele não está disponível na App Store brasileira — mas pode ser baixado na loja americana ou na portuguesa, aos que têm contas nesses países.