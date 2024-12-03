Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Tesla lança aplicativo para Apple Watch com suporte a chave digital e controles

Luiz Gustavo Ribeiro
03/12/2024 • 20:19

A Tesla disponibilizou hoje uma atualização para o seu aplicativo no iOS (versão 4.39.5) que inclui, para a alegria dos donos dos veículos da empresa, uma versão do software projetada para o Apple Watch, como notado pelo usuário Aaron no X (ex-Twitter).

Publicidade

O aplicativo para o Watch oferece alguns dos recursos disponíveis no iPhone — sendo o principal deles o suporte a chave digital, que é especialmente útil para aqueles que geralmente deixam o iPhone no carro enquanto realizam alguma atividade com o Apple Watch.

Aplicativo da Tesla para Apple Watch

Além disso, o app consegue abrir o porta-malas do veículo, ativar o controle climático e mostrar o nível de carga restante da bateria (e sua autonomia).

O app da Tesla para Apple Watch requer minimamente o watchOS 11. Vale notar que ele não está disponível na App Store brasileira — mas pode ser baixado na loja americana ou na portuguesa, aos que têm contas nesses países.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Fones Beats Solo Buds têm seu firmware atualizado pela primeira vez
Próx. Post

Promoções na App Store: Orderly – Simple to-do lists, Wildwood: Graveyard Defense, Table Score e mais!
Posts relacionados