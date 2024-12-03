Threads anuncia interface de busca aprimorada com novos filtros

O Threads anunciou hoje uma interface de busca aprimorada, a qual permite que os usuários filtrem pesquisas por perfis e intervalos de datas.

Antes dessa reformulação, a busca do Threads era bastante limitada, permitindo pesquisas por palavra-chave e a possibilidade de filtrar os resultados por duas opções: “Top” (para as postagens com mais engajamento) ou “Recente” (para organizá-las cronologicamente).

Em breve no Threads: mais ferramentas de busca, 🔍

Estamos facilitando a busca por posts específicos aqui.

Na barra de busca, toque no menu à direita e você verá a opção de refinar sua busca por um perfil e intervalo de datas. Essa atualização será lançada globalmente nas próximas semanas — se você ainda não a vê, verá em breve. 🫶

As adições certamente tornarão mais fácil para que usuários encontrem publicações específicas, mas o recurso não é tão abrangente quanto a pesquisa do X (ex-Twitter), por exemplo, que hoje permite restringir as consultas por idioma, palavras-chave, frases exatas, hashtags e muito mais.

A nova interface de busca estará disponível para todos, globalmente, nas próximas semanas.

via The Verge