Leitura de 1 minuto

Threads anuncia interface de busca aprimorada com novos filtros

Luiz Gustavo Ribeiro
03/12/2024 • 08:30

O Threads anunciou hoje uma interface de busca aprimorada, a qual permite que os usuários filtrem pesquisas por perfis e intervalos de datas.

Antes dessa reformulação, a busca do Threads era bastante limitada, permitindo pesquisas por palavra-chave e a possibilidade de filtrar os resultados por duas opções: “Top” (para as postagens com mais engajamento) ou “Recente” (para organizá-las cronologicamente).

Em breve no Threads: mais ferramentas de busca, 🔍
Estamos facilitando a busca por posts específicos aqui.
Na barra de busca, toque no menu à direita e você verá a opção de refinar sua busca por um perfil e intervalo de datas. Essa atualização será lançada globalmente nas próximas semanas — se você ainda não a vê, verá em breve. 🫶

As adições certamente tornarão mais fácil para que usuários encontrem publicações específicas, mas o recurso não é tão abrangente quanto a pesquisa do X (ex-Twitter), por exemplo, que hoje permite restringir as consultas por idioma, palavras-chave, frases exatas, hashtags e muito mais.

A nova interface de busca estará disponível para todos, globalmente, nas próximas semanas.

via The Verge

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
